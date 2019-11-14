"Быстрых решений быть не может"

64,3% жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей считают, что непризнанные ДНР и ЛНР должны стать частью России. Впервые с начала войны обнародовали данные социологического исследования, проведенного украинскими организациями на неподконтрольных Киеву территориях.

57,8% тех, кто живет за линией фронта, назвались гражданами Украины. 34,8% имеют паспорта ДНР или ЛНР, российские - 6,8%. Никогда не думали получить гражданство РФ - 42%.

76% полностью или скорее согласны, что война на Донбассе - это внутренний украинский конфликт. 9,5% - что ее начали Москва и местные пророссийские группировки.

- Ключевой вывод - возвращение оккупированных территорий это долгая история. Быстрых решений присоединения быть не может, - говорит исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андросов, 35 лет. - Надеемся, эта информация отрезвит политиков, которые строят стратегии достижения мира. И что наши западные партнеры не будут пытаться быстро "втюхать" Украине Донбасс, забыть все и снять санкции с России.

- Неизвестно, насколько люди в оккупации свободны выражать свои мысли, - говорит политолог Константин Батозский, 39 лет. - Говорят с социологами штампами вражеской пропаганды. Не стоит относиться к ответам как к четкой картине настроений.

Хорошо, что украинцы начали говорить о будущем Донбасса. Плохо, что народ разделен в мысли об этом на два враждебных лагеря. Власть и гражданское общество могут выработать общее видение. Без него руководство государства обречено на поражение на международном уровне.

Надо решать - боремся за людей и территории или строим стену. Мы не можем уступить землями, за которые отдали жизни лучшие сыны Украины. Должны привлекать как можно больше экономически активного населения с оккупированных территорий. Надо объединиться вокруг нашей версии истории.

- В оккупированном Донбассе отсутствует правдивая социология. За кадром остались те, кто боится выражать свои мысли, - говорит философ Алексей Панич, 59 лет. - Непонятна мотивация людей, которые ответили. Обычно говорят то, что выгодно. Почему жители ОРДЛО обвиняют в своих проблемах Украину? Прекрасно понимают, что Россия им точно не будет возмещать убытки.

- Есть серьезные разногласия по сравнению данного исследования с другими. Например, опрос немецкого Центра восточноевропейских и международных исследований показал, что 55 процентов опрошенных выбрали реинтеграцию Донбасса в Украину, а за присоединение к РФ - 45 процентов, - говорит аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина, 31 год.

- Технически вроде все правильно, но системные искажения мешают удостовериться в настроениях. Это связано с безопасностью и страхом. Люди пять лет живут в ограниченном информационном пространстве. Оторваны от наших политических реалий. Украинские аналитики и почтенное издание легитимировали искаженную реальность. Кремль этим воспользуется. Будет ссылаться на так называемое мнение "народа Донбасса".

Фракция "Голос" предлагает выйти из Минских договоренностей и заморозить конфликт. Для сторонников такой позиции исследование будет утверждать отказ от борьбы за возвращение оккупированных территорий. Но ни один опрос не должен пресекать попытки восстановить границу.

Не является катастрофой замораживание выполнения Минских соглашений. Россия выдвигает очередные не выгодные нам условия для Нормандской встречи (между лидерами Украины, Германии, Франции и РФ. - ГПУ), лучше остановить переговоры. Сосредоточиться на внутренней политике. Заниматься программами поддержки связей с жителями оккупированных территорий. Упростить пересечение линии разграничения, позволить мелкую торговлю, изменить систему учета внутренне перемещенных лиц. Ввести образовательные программы для удаленного обучения и облегчить поступление в украинские вузы.