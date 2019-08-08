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пятница, 09 августа 2019 07:40

Будущее Крыма легко увидеть в Абхазии

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25 августа состоятся "выборы президента" Абхазии (регион Грузии; самопровозглашенная при военной поддержке Москвы республика, которую признают только РФ, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия. — ГПУ). Кремлю нужен свой победитель — чекист с опытом Рауль Хаджимба.

После августовской войны 2008 года Кремль посадил на свою шею Абхазию и Южную Осетию. Дотаций России — треть бюджета Сухуми и почти 90 процентов — Цхинвали. Попытки заставить оккупированные территории самостоятельно зарабатывать ни к чему не приводят. Нет ни механизма, ни возможности, ни ресурсов. После войны 1993 года из Абхазии выгнали более 60 процентов населения, преимущественно этнических грузин. Много хозяйственных сфер остались без кадров. Больше всего пострадал туристический бизнес. Восстановить курорты или хотя бы инфраструктуру не удается.

За девять лет Абхазия обошлась России в 30 млрд руб. — около 12 млрд грн. За 2015-2017 годы на развитие дорожной сети РФ направила 995 млн руб., энергетической отрасли — 733 млн руб., ремонт и реконструкцию многоквартирных домов, обустройство территории — около 2 млрд руб. Цифры напоминают отчеты марионеток из Крыма. Тамошний туризм приближается к абхазским стандартам. У оккупированных регионов нет других инвесторов, кроме России.

Москва никогда не вернет вложенные деньги, но и от потраченных не хочет отказываться. Поэтому "выборы" в Абхазии — новые расходы для Кремля.

31 июля в Сухуми приезжал помощник президента России Владислав Сурков. Он определяет политику РФ на Кавказе и относительно Украины. За день до его приезда неожиданно объявили, что аэропорт в селе Бабушара вблизи Сухуми начнет принимать самолеты.

Сухумский аэропорт построили в 1960-ые. После войны 1993 года закрыли. В 2006-ом Международная организация гражданской авиации аннулировала код аэропорта. Международные авиакомпании не летают в Абхазию, во избежание санкций. Русские также не летают. Единственный случай, когда в аэропорту приземлились русские самолеты — во время войны 2008 года. Оккупационной армии международные правила и конвенции не нужны. В 2010-ом Россия предоставила аэропорту Сухуми код. Это была самодеятельность, его никто не признает.

Идея аэропорта принадлежит Суркову, чтобы склонить население Абхазии проголосовать за русского ставленника — Хаджимбу. Нет сомнений, кто будет следующим "президентом" Абхазии. Однако проблема остается — Россия будет подкармливать оккупированное население, держа на коротком поводке. Шаг влево или вправо будет означать полное прекращение финансирования территории, которая и так едва прозябает.

Автор: Олег ПАНФИЛОВ, историк
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Дата
09
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