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четверг, 28 января 2021 07:40

"Будапештский формат - единственный, в котором нам кто-то что-то должен"

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Украина планирует пригласить Россию для участия в Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыма. Первый саммит такого формата запланирован на 23 августа в Киеве.

- Надо вернуть крымский вопрос на международную повестку дня, - говорит министр иностранных дел 39-летний Дмитрий Кулеба. - Крымская платформа - координационный механизм. Переговоры с потенциальными участниками продолжаются. Государства будут обсуждать усилия, направленные на защиту прав человека в Крыму и освобождение полуострова. Нет иллюзий относительно ответа России. Будет отрицательной. Но приглашение отправим.

- Крымская платформа - важная инициатива. В течение семи лет войны ничего не делали на этом направлении, - говорит бывший вице-премьер правительства АР Крым 60-летний Андрей Сенченко. - К участию надо приглашать государства, для которых на первом месте ценности, а не российский газ. Балтийские страны, Польшу, Норвегию, Швецию. Но нужен и внутриукраинский вектор. Министерство реинтеграции оккупированных территорий должно привлечь сообщества переселенцев из Крыма.

Привлекать Россию опасно. Если бы ее не было в "нормандском формате" (переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции, России. - ГПУ), то обсуждали бы, как заставить Путина уйти с наших территорий. А так годами рассматривают сформированную Москвой повестку дня.

Я также не согласен с разделением донбасского и крымского вопросов. Это кремлевская логика - полуостров Москва считает своим, а Донбасс - "народными республиками". Для нас оба случая - оккупация. Когда Путин таки уйдет из Донбасса, наши европейские партнеры возьмут паузу и еще дальше отойдут от проблемы Крыма.

Крымская платформа важная, но не самодостаточная. Может быть приложением к гарантиям Будапештского меморандума (в 1994 году США, Великобритания и РФ гарантировали Украине безопасность в обмен на безъядерный статус. Позже к меморандуму присоединились Франция и Китай. - ГПУ). Это единственный формат, в котором нам кто-то что-то должен. Проблема в комплексе неполноценности украинской власти. Действующая и предыдущая так и не сформулировали, чего мы хотим от государств-гарантов. Надо требовать усиления санкций, пока Россия не уберется с нашей земли.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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Дата
28
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