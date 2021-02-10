Брюссель готовит новые санкции против Москвы

"Россия не хочет воспользоваться возможностью диалога. Обидно. Придется делать выводы", - пишет в твиттере верховный представитель Евросоюза по внешней политики и безопасности 73-летний Хосеп Боррель. 4-6 февраля посетил Москву.

С министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым представитель ЕС собирался говорить о заключении Алексея Навального, Украине, Сирии и Ливии. Должен был собрать информацию перед саммитом ЕС в конце марта. На нем собираются обсуждать возможные новые санкции в отношении России.

Лавров перед визитом коллеги отправил назад в Брюссель нарезку видеозаписей якобы жестокого обращения полиции с демонстрантами в Европе. На совместной пресс-конференции первому слово дали представителю пропагандистского информагентства "Спутник". 3 мин. рассказывал, что ЕС не имеет права поднимать вопрос о преследовании Навального, мол, у самых системно нарушают права людей. Боррель не отреагировал. Вел себя сдержанно, говорил мало. Избегал комментариев в отношении протестов. Об Украине не вспоминал.

Во время визита Борреля МИД России сообщил о высылке из страны трех дипломатов из стран-членов Евросоюза: Германии, Польши и Швеции. Причина - посещали акции в поддержку Навального. Наблюдение за такими мероприятиями входит в их обязанности.

- Визит имел бы смысл, если бы Боррель посетил Навального и имел обстоятельный разговор с теми, кто стоит за демократию. Но он даже не попытался, - говорит 68-летняя Сандра Калниете, вице-председатель Европейской народной партии. - Не пытался напомнить о Крыме. Мы ожидали, что Боррель будет защищать европейские ценности, а не станет инструментом кремлевской пропаганды.

"Кремль хочет доказать, что его не запугать и что он не станет из-за санкций менять политику, - пишет политолог Марк Галеотти, 56 лет, в статье для британского журнала "Спектейтор". - Россияне опасаются лезть в драку с администрацией Байдена. Считают, что можно безнаказанно поиздеваться над ЕС. Посмотрим, правы ли они".