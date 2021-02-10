Брюссель готовит новые санкции против Москвы

 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 369
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 576
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 288
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 441
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1692
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1269
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1116
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 630
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 576
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 774
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1269
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 630
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 432
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1152
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 07:06

Брюссель готовит новые санкции против Москвы

  Комментировать
 

"Россия не хочет воспользоваться возможностью диалога. Обидно. Придется делать выводы", - пишет в твиттере верховный представитель Евросоюза по внешней политики и безопасности 73-летний Хосеп Боррель. 4-6 февраля посетил Москву.

С министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым представитель ЕС собирался говорить о заключении Алексея Навального, Украине, Сирии и Ливии. Должен был собрать информацию перед саммитом ЕС в конце марта. На нем собираются обсуждать возможные новые санкции в отношении России.

Лавров перед визитом коллеги отправил назад в Брюссель нарезку видеозаписей якобы жестокого обращения полиции с демонстрантами в Европе. На совместной пресс-конференции первому слово дали представителю пропагандистского информагентства "Спутник". 3 мин. рассказывал, что ЕС не имеет права поднимать вопрос о преследовании Навального, мол, у самых системно нарушают права людей. Боррель не отреагировал. Вел себя сдержанно, говорил мало. Избегал комментариев в отношении протестов. Об Украине не вспоминал.

Во время визита Борреля МИД России сообщил о высылке из страны трех дипломатов из стран-членов Евросоюза: Германии, Польши и Швеции. Причина - посещали акции в поддержку Навального. Наблюдение за такими мероприятиями входит в их обязанности.

- Визит имел бы смысл, если бы Боррель посетил Навального и имел обстоятельный разговор с теми, кто стоит за демократию. Но он даже не попытался, - говорит 68-летняя Сандра Калниете, вице-председатель Европейской народной партии. - Не пытался напомнить о Крыме. Мы ожидали, что Боррель будет защищать европейские ценности, а не станет инструментом кремлевской пропаганды.

"Кремль хочет доказать, что его не запугать и что он не станет из-за санкций менять политику, - пишет политолог Марк Галеотти, 56 лет, в статье для британского журнала "Спектейтор". - Россияне опасаются лезть в драку с администрацией Байдена. Считают, что можно безнаказанно поиздеваться над ЕС. Посмотрим, правы ли они".

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Брюссель готовит новые санкции против Москвы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 71491
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 34165
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 31230
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 17046
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 11845
Комментарии
Во время протестов арестовали 11 тысяч человек
Во время протестов арестовали 11 тысяч человек Просмотров: 45
За что бьют россиян
За что бьют россиян Просмотров: 90
Вес Коломойского тает
Вес Коломойского тает Просмотров: 72
"Интересы Соединенных Штатов сейчас совпадают с нашими"
"Интересы Соединенных Штатов сейчас совпадают с нашими" Просмотров: 18
Судьба демократии будет решаться в Украине и Тайване
Судьба демократии будет решаться в Украине и Тайване Просмотров: 9
Больше всего комментируют
11
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Поставщики изменили январские цены на газ: перечень обновленных тарифов
1
Сталлоне приобрел элитный спорткар
Голосов: 22
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть