"Большая семерка" закрыла перед Россией двери

Россию не вернут в "Большую семерку" (Организация наиболее экономически развитых государств. Входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. В 2014-ом из нее исключили РФ. — ГПУ). Потому что причины, по которым Москву исключили из клуба, — аннексия Крыма и война на Донбассе — не исчезли. Решение приняли главы стран "Большой семерки" на саммите во французском городе Биаррицц 24-26 августа.

Президент Франции Эммануэль Макрон, принимая у себя накануне саммита Владимира Путина, создал впечатление, что Европа жить не может без России. Теперь продемонстрировал французскую гибкость. Назвал предложение вернуть РФ стратегической ошибкой. Да и президент США Дональд Трамп, который предлагал пригласить Москву к сотрудничеству со следующего года, уже на этом не настаивал. Вроде бы обещали. А потом закрыли двери.

Ирония в том, что Кремль, не дождавшись решения "Большой семерки", поспешил заявить, что рассмотрит приглашение. Министерство иностранных дел РФ требовало принять "на равных". А россияне обсуждали: возвращаться или нет? А если возвращаться, то какую цену заломить за возвращение? Выяснилось, зря тратили энергию. "Семерка" закрыла тему.

Нормализация отношений Запада с Россией остается в повестке дня. Запад ищет пути, которые заставят Москву вести себя прилично и не мешать готовиться к новым вызовам. Главным среди них является Китай.

Кремлю придется осознать неприятную истину: "фактор России" для либерального сообщества стал средством для достижения более важных целей. Превращения России в союзника либеральной цивилизации, содействие ее модернизации и движению к демократии сняли с западной повестки дня. РФ больше не цель, а головная боль.

Россию воспринимают как чужое образование, которому доверять нельзя. Приблизительно 66% западных респондентов смотрят на РФ негативно. А 77% относятся с недоверием к Путину. Такие настроения быстро не исчезают.

Непонятен оптимизм тех россиян, которые считают, что Россия имеет перспективы стать весомым членом "Большой Евразии", где лидером будет Китай. Где гарантия, что Китай позволит России брыкать? Почему быть инструментом реализации китайской повестки дня является желательным вариантом для Кремля?

То, как с Москвой заигрывают, и то, как она отвечает, — вряд ли повод для государственной гордыни. И уже точно не повод для самоуважения.