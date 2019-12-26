Более трети украинцев думают о работе за границей

35% жителей областных центров Украины думали поехать работать за границу. 63% не рассматривали такую возможность, еще 2% — не ответили. Такие данные 9 декабря обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

— Желание работать за рубежом популярно среди украинцев. Безвизовый режим (не дает права на работу в Евросоюзе. — ГПУ) существенно упростил выезд из Украины. Особенно жители западных регионов начали поглядывать в сторону Польши, — рассказывает заместитель директора "Рейтинга" Любомир Мысив, 40 лет.

— Последние годы миграционные настроения украинцев стабильные. За всю историю наших исследований примерно треть опрошенных задумывались о трудоустройстве за рубежом. В этом году был всплеск в мае. Те, кто не поддерживал новую власть, после выборов начали думать о переезде.

Среди молодежи 18-29 лет 60 процентов думали о трудовой миграции.

— Обычно более половины людей этого возраста желают уехать. Это самое трудоспособное население. Происходит отток наиболее профессиональных. Образуются так называемые кадровые дыры. Примерно каждый второй 30-50-летний думает о трудовой миграции. Среди пенсионеров — не более 10 процентов. Им труднее найти работу.

Работать в Германии хочет 31 процент, в Польше — 27, в США — 13. В России — только 6 процентов.

- В РФ стремятся значительно меньше, чем до войны. Раньше она была абсолютным лидером. Но до сих пор 20 процентов жителей Мариуполя и Северодонецка хотели бы работать в России. В Харькове таких — 13 процентов.

Как выглядит Украина на фоне других государств по трудовой миграции?

— Это общемировой тренд. Из Польши, стран Балтии, Румынии, Болгарии едут в Германию, Францию, Италию, Великобританию. А немцы хотят работать в Швейцарии — там зарплата вдвое выше.

Как компенсировать отток кадров?

— Уровень оплаты труда у нас — один из самых низких в Европе. В Украину может поехать разве низкоквалифицированное население Ближнего Востока. Однако даже эти люди будут рассматривать наше государство скорее как перевалочный пункт на пути в Западную Европу.

Что вернет тех, кто уехал?

— Можно использовать опыт Польши. Надо установить низкие проценты по кредитам, чтобы украинцы могли открыть собственный бизнес на родине. Трудовой мигрант заработанное за границей тратит на благосостояние семьи, образование детей, покупку жилья. О бизнесе мало кто думает. Следует создать условия для самореализации.