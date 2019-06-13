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пятница, 14 июня 2019 06:50

"Безвиз сближает нас с Западом и отдаляет от России"

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11 июня исполнилось два года безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом. Украинцы могут беспрепятственно ездить в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны за исключением Великобритании и Ирландии.

За это время украинцы пересекли европейскую границу 9,2 млн раз. Самой популярной страной была Польша. Далее по популярности - Венгрия, Румыния и Словакия.

- Чтобы получить безвиз, украинское правительство и парламент в ускоренном режиме приняли почти 150 решений. Исчезли очереди, ожидания и риск отказа. Каждый имеет возможность быстро организовать поездку в Европу, - говорит политолог 41-летний Михаил Басараб.

- Безвиз способствует интеграции украинского общества с Западом. Это новый опыт, лучшие возможности для получения образования, упрощение контактов с европейскими государствами. Фактически - расширение пространства свободы для каждого и обмен опытом. Это важно для формирования западных ценностей и стандартов.

Большинство украинцев, не имея возможности ездить в западные государства, жили идеальным представлением о них. Эти поездки развеивают завышенные ожидания. Безвиз создает общее пространство для Украины и европейских государств. Стимулирует многослойный обмен информацией: культурной, политической, бытовой, экономической. Дает возможность украинцам почувствовать, что мы - часть Европы. Чем больше таких контактов будет на уровне конкретного гражданина, тем быстрее будет двигаться Украина к полноценной интеграции. Это сближает нас с Западом и отдаляет от России. Дает возможность почувствовать, что Европа в полушаге.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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