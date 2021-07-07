Беларусь перекрывает границу с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам перекрыть границу с Украиной 2 июля. Мол, с украинской территории поставляют оружие несуществующим белорусским партизанам. Украина пока не получала официальных сообщений от Беларуси о закрытии границы.

У диктатора паранойя. В больном воображении Лукашенко существуют и белорусские террористы, обученные в американско-украинских спецлагерях, и бандеровские диверсионно-разведывательные группы. Он давно позволил своим спецслужбам физически убирать оппонентов режима. Ожидает такого же в отношении себя. Прежде всего со стороны Украины, где подобного диктатора снесли.

Ржавый железный занавес опускается на полесские болота. Беларусь прекращает игры в многовекторность. Лукашенко обрывает все контакты с Западом. Открытой оставил только границу с Россией. Для Республики Беларусь уже определили новую политическую миссию: быть аналогом Чечни. Формально в РФ ее не включат. Объединят в международном, военном и экономическом смыслах, но оставят за пределами российского правового поля. Будет зона беспорядка, где российские и белорусские спецслужбы будут делать, что заблагорассудится.

После посадки самолета "Раянэйр" в Минске 23 мая и задержания журналиста Романа Протасевича Лукашенко продолжает показывать оппонентам режима, что от репрессий не скрыться. Он ломает практику, существующую на большей части постсоветского пространства. Для оппозиции всегда есть запасной план - эмиграция. Беги от диктатуры в свободный мир, живи там и не мешай диктатору распоряжаться в покоренной стране. Еще во время неудачного прошлогоднего восстания белорусский режим даже силой депортировал лидеров оппозиции в Литву, Польшу и Украину. Сейчас "бацька" возвращается к советской модели. Тогда эмиграция была редким преимуществом. Режим дарил ее тем, кому считал нужным. Отныне Лукашенко будет сам определять, кому можно отсиживаться в Вильнюсе или Киеве, а кто должен сидеть в застенках белорусского КГБ.

Украинцы должны стать "праведниками Беларуси", подобно людям, которые спасали евреев от нацистов. Вызовы на работу от украинских компаний или даже дальних родственников, приглашение на конференцию, помощь с жильем - это может спасти жизнь кому-то из белорусов. За лесами Полесья в спасении нуждаются тысячи людей.

Наша война между миром свободных граждан и кагэбэшных диктаторов далека от завершения. Мы до сих пор на ее передовой. Пример Беларуси показывает, что было бы сейчас с нами, если бы мы семь лет тому назад совершили ошибку, допущенную белорусскими повстанцами - не стали на путь вооруженного сопротивления диктатуре.