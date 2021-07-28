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четверг, 29 июля 2021 06:01

"Байден готов пойти на уступки России за счет Украины"

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21 июля Вашингтон и Берлин официально договорились о завершении строительства "Северного потока-2" - газопровода из России в Германию в обход Украины. Соединенные Штаты Америки и Германия поддержали территориальную целостность Украины и ее европейский путь, говорится в совместной декларации. Подтвердили необходимость противостоять российской агрессии. Берлин активизирует усилия для выполнения Минских соглашений.

США и Германия согласились продолжить поставки российского газа через Украину после 2024 года. Тогда истекает срок соглашения о транзите. Для этой цели назначат специального представителя. Переговоры по транзиту должны начаться не позднее 1 сентября.

Германия планирует создать Зеленый фонд для энергетической безопасности Украины. Продвигать возобновляемые источники энергии, повышать энергоэффективность, ускорять отказ от угля. Совместно со Штатами обещает найти не менее $ 1 млрд инвестиций для него. Но сначала внесет в фонд $ 175 млн в качестве гранта.

Германия поможет реформировать наш энергетический сектор и разработать варианты модернизации украинских газотранспортных систем.

- "Северный поток" завершили на 99 процентов. Что-то остановить было невозможно, - говорит президент США 78-летний Джо Байден. - У меня были плодотворные дискуссии с канцлером Ангелой Меркель. Если Россия будет наносить ущерб Украине, Германия даст ответ.

- Игра не закончилась, - говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, 40 лет. - Впереди сертификация и страхование газопровода. А главное - как будут выполнять обещанное в заявлении. Мы инициировали консультации с Евросоюзом. Спросим, ​​как наши партнеры видят выполнение этих договоренностей, чтобы не ослабить энергетическую безопасность Украины и всей Центральной Европы. Недостаточно четко написаны тезисы о нашем государстве. Не нарушает ли "Северный поток-2" права ЕС и принцип солидарности и соглашения об ассоциации между членами ЕС.

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики обнародовали обращение к США и ЕС о недопустимости запуска газопровода:

"Демократический мир должен продемонстрировать российскому агрессору единство и силу в защите ценностей. Украина это демонстрирует ежедневно, защищая Восточный фланг Европы. С самого начала "Северный поток-2" не был экономическим проектом. Ведь мощности украинской газотранспортной системы позволяют увеличить прокачку топлива в Европу в два- три раза. Несмотря на вооруженную агрессию, военные преступления со стороны России и ежедневные убийства наших граждан, Украина не меняет свой евроатлантический выбор".

- "Северный поток" должен помочь Российской Федерации доминировать. Путин стремится возродить контроль Москвы над Европой, который та имела в XIX веке, после наполеоновских войн, - говорит международник Григорий Перепелица, 67 лет.

- Проблема в отношении западных политиков к Москве. Германия идет на сближение с РФ ради экономических интересов. Среди европейских политиков до сих пор живет идея демократизации России. Байден планирует использовать РФ в противовес Китаю. И объединить Европу. Это должно происходить с помощью Москвы.

Слова западных лидеров о поддержке территориальной целостности Украины - формальные. Реальных действий нет. Агрессором Россию считают только ее соседи. Украине этой декларацией обещают миллиард долларов компенсации. Однако с запуском "Северного потока-2" мы ежегодно теряем 3 миллиарда долларов прибыли от транзита газа. И почти 10 тысяч рабочих мест.

Зеленский во время встречи с Меркель говорил, что Украине нужна безопасность. Его не услышали. Меркель настаивает на воплощении "формулы Штайнмайера". Это фактически капитуляция для Украины и признание ОРДЛО политическим субъектом. Выборы на оккупированной территории невозможны. Там значительная часть населения получила российские паспорта. Меркель не упоминает о российских войсках на Донбассе.

Роковая ошибка Запада - согласие на раздел сфер влияния на континенте. Путину нужна не только Украина, а минимум вся Восточная Европа. Байден дал молчаливое согласие. В мире снова складывается ситуация, как во времена "холодной войны". В Европе формируется новая ось - Москва-Берлин-Париж.

Причина наших дипломатических поражений в том, что мы официально не признаем российскую агрессию. Не осознаем, что находимся в состоянии войны с РФ. Поэтому и мировое сообщество считает это внутренним конфликтом. Украина не обратилась к Организации Объединенных Наций с нотой, что мы подверглись внешней агрессии. Не ввела военное положение, не расторгла дипломатические отношения с агрессором. Надо сделать это хоть сейчас.

Американцы видят угрозу в союзе Москвы с Пекином. Байден хочет создать антикитайской альянс. Хочет, чтобы Россия была или его союзником, или держала нейтралитет. Ради этого готов пойти на уступки за счет Украины. План действий по членству в Североатлантическом альянсе нам не дали, перспектив вступления нет.

Боевые действия продолжаются уже семь лет. Мы не обороняемся - только охраняем линию разграничения. Нашим солдатам запретили стрелять в ответ. Это деморализует. Надо проводить военную реформу, перевооружать армию, развивать флот. Дипломатические средства на войне неэффективны.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ, Сергей ДЕМЧУК
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Дата
29
июля

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