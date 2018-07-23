Автокефалию Украинской церкви перенесли на осень

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви затягивается из-за процедурной волокиты. Фото: Depositphotos

- До 28 июля Украинской православной церкви не удастся получить томос. Священный синод Константинопольского патриархата уже состоялся в этом месяце. Он не рассматривал вопрос Украины. Скорее всего, его перенесут на первую половину осени, - говорит религиовед Александр Саган, 51 год.

В апреле синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение о предоставлении Украинской православной церкви статуса поместной - такой, которая ни -иерархично, ни административно не является частью другой. С просьбой обратились президент, Верховная Рада, представители украинских православных церквей. Петр Порошенко выразил надежду, что к 1030-летию крещения Руси 28 июля этого года Вселенский патриархат примет решение и Украинской церкви предоставят томос - указ о провозглашении автокефалии.

- Задержка связана с тем, что священный синод в Константинополе не выполнил условия, которые поставил перед ним вселенский патриарх Варфоломей, - объясняет Александр Саган. - Это процедурная волокита. Церковь - достаточно бюрократическая структура. Ей нужно время для принятия важных решений.

Русское влияние здесь тоже есть. Москва угрожает расколом вселенского православия. Поэтому Константинополь вынужден идти ей навстречу в определенных моментах. Однако несмотря на попытку Русской православной церкви процесс не замрет. Они пихают палки в колеса, но остановить машину не смогут.

Перенесение рассмотрения украинского вопроса не значит, что Константинополь дал заднюю. Вселенский патриарх имеет однозначную позицию по этому поводу. 1 июля он прямо сказал, что Украина не является канонической территорией Московского патриархата. Мы находимся под юрисдикцией Константинополя. И именно он будет принимать решение о статусе Украинской церкви. Это заявление - точка невозвращения. Обстоятельства могут отсрочить создание Украинской поместной церкви, но уничтожить эту перспективу никто не в силе. Это исторически оправданное событие точно произойдет.