Автокефалия освободит от церковного диктата Москвы

Поддерживаем обращение президента Украины и постановление Верховной Рады с просьбой к Вселенскому патриарху Варфоломею предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

Ведь историческая память украинского народа свидетельствует, что:

— Константинопольская церковь является для Руси-Украины Матерью-Церковью;

— акт о подчинении Киевской митрополии Москве 1686 года — незаконное действие; Константинопольский патриархат не признает Украину канонической территорией Русской православной церкви;

— Украина, лишенная собственной Церкви, уже 100 лет назад поднимала устами своих иерархов на Соборе вопрос автокефалии УПЦ. Соответствующий закон Директории УНР об автокефалии был принят в 1919 году;

— Вселенскими соборами установлено правило, согласно которому церковно-административное разделение должно совпадать с государственными границами и, соответственно, последующее обретение независимости народами, которые исповедовали православие, вело к обретению независимости их Церквей.

Эти исторические, юридические и канонические факты не оставляют сомнения, что Православная церковь в Украине, как в свое время Православные церкви в Албании, Болгарии, Греции, Грузии, Польше, Румынии и Сербии, имеет неотъемлемое право на автокефалию — как и надлежит Православной церкви независимой европейской страны.

Но есть еще одна — болезненная и неотложная — причина ускорить процесс освобождения украинского православия из-под церковного диктата Москвы. Причина эта — война России против Украины, аннексия Крыма и непрерывные действия российско-террористических вооруженных формирований на Донбассе.

Под воздействием идеологии имперского шовинизма деградируют не только российское государство и российское общество: деградирует и Русская православная церковь, превращаясь в служанку пораженного имперскими комплексами государства, в партнера ее спецслужб.

Сложилась парадоксальная ситуация: на территории Украины действует церковная структура, фактически подчиненная РПЦ, а две Украинских православных церкви (УПЦ Киевского патриархата и Автокефальная православная) считаются "неканоническими", такими, которые якобы не имеют права быть самостоятельным, избирать канонического патриарха и на равных общаться с сестринскими Церквами независимых стран.

Считаем эту ситуацию неприемлемой и надеемся на быстрейшее предоставление Православной церкви в Украине автокефалии.

Рассматриваем этот вопрос не только как сугубо церковный, но и как фактор духовной безопасности и национально-государственной перспективы Украины. Верим, что нормализация канонического статуса и церковной жизни тех православных верующих, которые стремятся возродить давние, органические для киевской Церкви формы благочестия, положительно повлияет на духовный климат в Украине.

Пришло время не только мечтать, но и действовать.

История и правда — на нашей стороне.

Участники Инициативной группы "Первого декабря": Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Владимир Панченко, Всеволод Речицкий, Вадим Скуративский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив