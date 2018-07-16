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вторник, 17 июля 2018 07:30

Американцы поддерживают наши позиции, потому что они совпадают с их собственными

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— Трамп хочет привести в чувство европейских партнеров. Они расслабились, потеряли геополитическое мышление и возложили на других ответственность за собственную безопасность, — говорит политолог Александр Палий, 43 года.

11–12 июля в Брюсселе состоялся саммит Североатлантического альянса. Президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны в том, что они мало платят и задерживают взносы в бюджет НАТО.

— Германия поддерживает Альянс с расходами чуть больше одного процента от внутреннего валового продукта. Фактический взнос США — 4,2 процента. При этом немцы платят миллиарды евро за газ России, — возмутился 72-летний Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. — Штаты защищают Германию и Францию. Мы защищаем каждого в Европе. А они платят миллиарды России. Мы не можем это так оставить.

— Отношения старой Европы и Соединенных Штатов ухудшились давно, — продолжает Александр Палий. — Ситуация выглядит так, что европейские страны дают РФ деньги. Она на них строит ракеты и ими же угрожает Западу.

На первый взгляд может показаться, что Трамп ведет себя агрессивно. Но это не так. Он не требует повышения членских взносов. Хочет, чтобы эти страны увеличили расходы на собственный оборонный комплекс. Каждое государство должно вносить в общую безопасность равномерные ресурсы. Это 2 процента валового внутреннего продукта. США тратят вдвое больше. Трамп не хочет, чтобы Вашингтон платил за всех.

Какие интересы Украины в этом конфликте?

— Они вокруг "Северного потока-2" (газопровод из России в Германию в обход Украины. Если его построят, наше государство будет терять ежегодно почти $2 млрд за транзит газа. — ГПУ). Америка на наших позициях. Трамп выступает против строительства этого газопровода. Появление "Северного потока-2" облегчит агрессию РФ против Украины. Через нашу территорию проходит половина всего транзита российского газа. Если мы его одномоментно выключим, для Москвы это будет существенная проблема. Это наш рычаг влияния на агрессора. Если весь транзит пойдет через "Северный поток-2", России станет значительно легче развязать масштабную агрессию против Украины. Американцы поддерживают наши позиции, потому что они совпадают с их собственными. США заинтересованы в том, чтобы Россия не имела рычагов влияния на Европу. Трамп хочет, чтобы в ЕС шел американский сжиженный газ, а не российский.

Как можно оценить встречу Порошенко с Трампом, которая состоялась во время саммита? Президент Украины заявил, что подготовил американского коллегу к переговорам с Путиным.

— Сам факт, что встреча состоялась, — уже успех. Трамп отменил почти все свои двусторонние переговоры, а с Порошенко — нет. Общались около часа. Говорили о "Северном потоке-2", введении миротворцев на Донбасс, российской агрессии.

Как для Украины прошел саммит НАТО? Какие позитивные и негативные моменты можно отметить?

— Ввиду попытки блокировки всех решений "Украина-НАТО" со стороны Венгрии, встреча прошла удачно (накануне Будапешт предупредил, что дает согласие на участие Киева в саммите и будет блокировать любое решение относительно Украины из-за закона об образовании. — ГПУ). Нам удалось донести свои пожелания до партнеров. Но поведение Венгрии демонстрирует, что одного из членов НАТО можно купить. Он за российские деньги готов имитировать возмущение обычным законом.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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