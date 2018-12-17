2019 год будет сложным тестом для украинской нации

К очередным избирательным испытаниям Украина подходит с душевным смятением. Душа человеческая хочет однозначности, а ее нет. Народ хочет покоя, а его в ближайшее время не будет.

Длится конкуренция двух правд. Правда первая: мы выстояли. В 2014 году страна была на грани катастрофы. Российская военная агрессия, масштабная информационная война, потеря промышленно важных территорий, экономическая блокада со стороны России, внешний госдолг, пустая казна, банковский кризис, российские кадры в высших эшелонах власти. Поэтому Путин так смело пошел на Украину.

На этом фоне лучше понимаешь, чего нам удалось достичь. Военная агрессия локализована. Армия возрождена. Международную поддержку обеспечено. Поэтому независимость — сохранена и утверждена. Государственный долг реструктуризирован. Экономика страны переориентирована на Запад. Газовая зависимость от России прекращена. Коллапса бюджетной и банковской системы не допущено. Дезинтеграционные процессы в регионах остановлены.

Страна меняется и в гуманитарном плане. Нация стирает видимые идеологические пятна своего коммунистического прошлого. Общество формирует новейшую идентичность. Демократия, пусть и несовершенная, все же функционирует. Договор об ассоциации с Евросоюзом подписан. Безвизовый режим установлено. Томос об автокефалии украинского православия согласовано.

Правда вторая: мы пробуксовываем и иногда отступаем назад. Мандат Революции достоинства в сфере верховенства права выполнен властью лишь частично. Лица, которые несут ответственность за преступления перед народом и жертвами Небесной сотни, не наказаны. Судебная реформа буксует. Справедливость остается недосягаемой.

Коррупция видоизменяется, но не исчезает. Страна находится в большей зависимости от внешних ссуд, чем это должно было бы быть.

Руководство государства не перевело экономику в режим открытого доступа. Экономические ресурсы и политические рычаги находятся в руках тех, кто имеет привилегии и личные связи.

Мы все еще живем в квазисоветском государстве, громоздком и неэффективном. Склонном, когда удобно, прибегать к давним советским практикам.

Не изменено избирательное законодательство. Поэтому существует опасность, что новые выборы, проведенные по старым правилам, отбросят нас назад.

Невзирая на то, что определенные реформы проведены удачно, ряд других подтормаживает.

Украина избрала путь медленных реформ. Это дает основания Путину спекулировать на наших неурядицах. Убеждать международное сообщество, что Украина — это "государство-неудачник".

Провалена коммуникация между руководством государства и народом. Люди не понимают, какие причины стоят за управленческими решениями, поэтому не доверяют руководству. И наоборот: часто риторика государственных мужей выдает стремление не столько разъяснить сделанное, сколько закамуфлировать скрытое.

Однако угроза для государства заключается не в том, что чего-то не сделано. Тревожит то, что недовольство народа приобретает именно ту форму, которую для него отлил кремлевский режим: тотального отрицания авторитета украинской власти, отбрасывания мысли о возможности прогресса, нарастания безнадежности, а то и панических настроений. Люди заражают друг друга негативом, даже не осознавая, что сами приближают то, чего боятся.

Программа саморазрушения Украинского государства запущена. Этот невидимый фронт даже страшнее российского нападения на Азове.

Поэтому следует признать справедливость обоих правд и осознать, почему опасно становиться лишь на одну из них.

Наш призыв — к участникам Революции достоинства. Какими были бы наши действия, если бы дозорные заметили, что силовики Януковича тайно подкрадываются к баррикадам Майдана? Мы объявили бы тревогу и общую мобилизацию защитников. Это и нужно сделать сегодня. Прекратим жаловаться сами — и не позволим другим вокруг нас сеять отчаяние и панику. Придет время, и с плохими чиновниками и коррупционерами мы разберемся.

Сейчас не время доискиваться, кто украл из твоей палатки бутылку воды. Начнешь выяснять, забывая о главной опасности, — у тебя украдут и палатку, и тебя самого.

Где мы рассеялись? Почему так многие среди нас угасли сердцем? На Майдане мы проявляли чудеса взаимного доверия и безоговорочно полагались друг на друга. Почему сейчас ощетинились взаимными подозрениями и раним сердца друг друга острыми словами?

Отдельное слово к политическим и партийным деятелям, которые накануне выборов в порыве популизма и демагогии не гнушаются ставить личные и партийные интересы выше национальных интересов страны. И все это — ради получения власти любой ценой. Так, к сожалению, было и раньше. Но во время массированной агрессии со стороны России такое поведение становится не только заслуживающим осуждения, а просто преступным.

Ближайшие президентские и парламентские выборы не должны стать вакханалией партийных манипуляций и личных вождистских эгоизмов.

Готовясь к выборам, нам всем надлежит публично проконтролировать выполнение каждого пункта Коалиционного соглашения парламентского большинства. А для кандидатов в президенты и партий, которые хотят войти в состав новой Верховной Рады, должны четко очертить красные линии, которые они не имеют права переступить.

Революция достоинства была Революцией ценностей. Поэтому выиграем цивилизационное противоборство с Россией только тогда, когда доверимся ценностям Майдана и обопремся на них.

Оружие России — это откровенное насилие, цинизм и коварство, игнорирование международного права и цивилизованных принципов сосуществования, ложь. Не имея уже возможности стать великой в культуре или технологическом продвижении, она избрала позорное "величие" в откровенном противостоянии прогрессу. Пойти тем же путем для Украины гибельно. Поэтому каждый украинский гражданин должен выполнить важную миссию — не уподобиться агрессору. Это значит придерживаться верховенства права, уважать достоинство и права человека, лелеять этику диалога.

Пришло время собирать камни. 2019 год будет сложным тестом для украинской нации, и мы должны достойно встретить вызовы истории.

Группа "Первого декабря": Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Владимир Панченко, Всеволод Речицкий, Вадим Скуративский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив