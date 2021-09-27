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понедельник, 27 сентября 2021 12:51

"Добрий день" или "доброго дня" - как правильно здороваться

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&quot;Добрий день&quot; или &quot;доброго дня&quot; - как правильно здороваться
Форма "добрий день" более подходит для украинского языка. Фото: Pexels

Форма "добрий день" является более старой в украинском языке.

Агафангел Крымский и Сергей Ефремов в "Русско-украинском словаре" 1924-1933 годов отмечали эту форму. Указывали пример с народного языка: "Яка пишна молодиця, і добридень не каже!", пишет кандидат филологических наук Александр Скопненко в блоге для BBC.

Фразу "желать доброго дня" перевели на украинский выражениями "на день добрий (на добридень) давати, на добридень поклонитися". Приветствие "добрый день" перевели как "добридень".

Языковеды указывали, что "добрий день" в народе говорили в любую часть суток. Крымский и Ефремов писали, что "добрий ранок" говорят только интеллигенты. Форму "доброго дня" они не упоминают.

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Форма обращения "доброго дня" возникла в украинском языке под российским влиянием. Настаивать на использовании только ее не нужно.

Филолог Юлия Мороз объяснила, как правильно употреблять слова "відносини", "взаємини", "стосунки", "зносини". Слово "зносини" употребляют редко. Его используют относительно отношений между странами. Языковеды советуют все равно использовать слово "відносини".

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