Как правильно говорить "усмішка" или "посмішка"

Украинские слова "усмішка" и "посмішка" часто называют полными синонимами. На самом деле, это не так.
Языковед Борис Антоненко-Давидович советовал различать эти слова. В словарях они также имеют разные значения.
Усмішка - это особое движение мышцами лица, которое показывает склонность к смеху, выражает радушие или удовольствие.
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Посмішка - выражение лица, которое выражает насмешку, ироническое отношение к кому-то или чему-то.
Назвали украинские слова, которые прижились в других языках. Больше всего украинизмов в русском и польском.
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