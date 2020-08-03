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понедельник, 03 августа 2020 12:23

Как правильно говорить "усмішка" или "посмішка"

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Как правильно говорить &quot;усмішка&quot; или &quot;посмішка&quot;
Объяснили разницу между двумя словами. Фото: pexels.com

Украинские слова "усмішка" и "посмішка" часто называют полными синонимами. На самом деле, это не так.

Языковед Борис Антоненко-Давидович советовал различать эти слова. В словарях они также имеют разные значения.

Усмішка - это особое движение мышцами лица, которое показывает склонность к смеху, выражает радушие или удовольствие.

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Посмішка - выражение лица, которое выражает насмешку, ироническое отношение к кому-то или чему-то.

Назвали украинские слова, которые прижились в других языках. Больше всего украинизмов в русском и польском.

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Дата
03
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