Братчики и косарик - как по-украински правильно назвать цветы

Собрали правильные названия цветов на украинском языке.
В Украине к цветам иногда используют русские названия. "Радио Maximum" указало настоящие украинские названия растений.
Анютины глазки - на русском. Правильно - братки, братчики.
Маргаритка - стокротка.
Одуванчик - кульбаба.
Бархатцы - чорнобривці, повняки.
Гладиолус - косарик.
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Роза - троянда.
Георгина - жоржина.
Ноготки - нагідки.
Васильки - волошки.
Ирисы - півники.
Филолог Юлия Мороз объяснила, как правильно употреблять слова "відносини", "взаємини", "стосунки", "зносини". Слово "зносини" употребляют редко. Его используют касательно отношений между странами. Языковеды советуют все равно использовать слово "відносини".
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