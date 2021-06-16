Братчики и косарик - как по-украински правильно назвать цветы

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Собрали правильные названия цветов на украинском языке.

В Украине к цветам иногда используют русские названия. "Радио Maximum" указало настоящие украинские названия растений.

Анютины глазки - на русском. Правильно - братки, братчики.

Маргаритка - стокротка.

Одуванчик - кульбаба.

Бархатцы - чорнобривці, повняки.

Гладиолус - косарик.

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Роза - троянда.

Георгина - жоржина.

Ноготки - нагідки.

Васильки - волошки.

Ирисы - півники.

Филолог Юлия Мороз объяснила, как правильно употреблять слова "відносини", "взаємини", "стосунки", "зносини". Слово "зносини" употребляют редко. Его используют касательно отношений между странами. Языковеды советуют все равно использовать слово "відносини".