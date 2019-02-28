Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2970
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1575
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 981
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2313
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1566
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 774
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3330
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1656
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
4
4
22
20
6
Археологи нашли непристойные древнеримские граффити
Археологи нашли непристойные древнеримские граффити
Все прижизненные портреты Ивана Мазепы собрали в одной книге
Все прижизненные портреты Ивана Мазепы собрали в одной книге
Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде
Четверо в одном саркофаге - женщина раскопала гробницу в своем огороде
Видео
Все видео
"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского
"Крах гетманата стал катастрофой на всю ее жизнь" - умерла дочь Скоропадского
Рассказали о подземелье, которое нашли в центре города
Рассказали о подземелье, которое нашли в центре города
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Создали компьютерную игру, в которой надо уничтожить памятник Ленину
Создали компьютерную игру, в которой надо уничтожить памятник Ленину
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Показали на видео, какой была Полтава в 1972 году
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1575
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1566
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1368
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4347
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 3006
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 351
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 08:21

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

  Комментировать
Ученый предсказал развитие мира до 2240 года
Ностардамус жил в 1503-1566 годах во Франции. Фото: ВВС

Книга "Пророчества Мишеля Нострадамуса" вышла во французском городе Лионе 1 марта 1555 года. Пророчества были записаны в виде катренов - рифмованных четверостиший. А стихи складывались в центурии. Автор был врачом, поэтом, астрологом и алхимиком.

Но до 1559-го его предсказаниям никто не верил. В том году состоялся рыцарский турнир в честь замужества сестры и дочери короля Генриха II в. Король решил померяться силой с молодым графом Монтгомери. Копье графа сломался, а Генриху сквозь отверстие в шлеме древком выкололи глаз. Король прожил 10 дней и в страшных мучениях умер. За год до того Нострадамус предсказал: "Молодой лев побьет старого на поле битвы, один на один, в золотой клетке ему выцарапают глаза. И он умрет страшной смертью ". Епископ, который был свидетелем поединка, рассказал, что Генрих и Монтгомери перед турниром переоделись львами. После этой истории астролог стал знаменитым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нострадамус предсказал появление и крах СССР

Нострадамус предсказал пробуждение вулкана Везувий в Италии, который однажды уже унес жизни более 20 000 жителей Помпеи. В прогнозе говорится, вулкан будет "сотрясать землю каждые пять минут", мир ждут большие жертвы - почти шесть тысяч человек. Варфоломеевская ночь, разгром Наполеона I, Первая мировая, Октябрьская революция, Вторая мировая - далеко не полный список пророчеств ученого. Нострадамус написал пророчества до 2240 года. По стечению обстоятельств дата совпадает с концом Еврейского календаря.

При жизни вышли три издания его "Пророчеств". Каждое каждый раз дополняли новыми центуриями. Четвертое, посмертное и полно, появилось 1568

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученый предсказал развитие мира до 2240 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 35485
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 23463
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 10749
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 10269
&quot;Все началось с родинки&quot; - молодая мать просит спасти ее от рака кожи
"Все началось с родинки" - молодая мать просит спасти ее от рака кожи
 Просмотров: 9270
История
Археологи нашли непристойные древнеримские граффити
Археологи нашли непристойные древнеримские граффити
4
 Просмотров: 981
Уникальный документ продали на аукционе
Уникальный документ продали на аукционе Просмотров: 180
Все прижизненные портреты Ивана Мазепы собрали в одной книге
Все прижизненные портреты Ивана Мазепы собрали в одной книге
4
 Просмотров: 1944
Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
Кони, буддисты и хрущевки - как жили монголы в 1960-х
22
 Просмотров: 4032
Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе
Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
16
Порошенко отличился странным поведением
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
3
Коммунальные услуги подорожают
3
Одна из кандидатов в президенты начала агитировать за Тимошенко
Голосов: 112
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua