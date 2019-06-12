Смородина или поричка - как правильно на украинском языке

Смородина часто растет возле рек. Фото: "Фактосвит"

Украинцы красную смородину называют смородиной. Языковед Александр Авраменко считает, что это слово происходит от места распространения.

"Если потереть листья черной смородины, то услышите сильный запах. Слово "смородина" однокоренное со "сморид", - позповив он на ТСН.

В древности слово вонь означало любые сильные запахи, а не только неприятные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно выражать благодарность на украинском языке

"Название поричка образовано от предлога "по" и существительного "река". И действительно в природе это растение растет возле рек", - сообщил Авраменко.

Оба названия для этих ягод допускаются.

Языковед Александр Авраменко рассказал, какие ошибки чаще всего допускают украинцы, говоря о праздниках. Неправильно говорить "з наступаючим святом". Правильно - "з прийдешнім святом, із передсвятом" или просто - с Новым годом, с Рождеством Христовым.