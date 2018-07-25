15 слов, которыми можно разнообразить свой язык

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 2970
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1467
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2817
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 540
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6732
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 675
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1017
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3141
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3340
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
5
9
21
8
43
Микита получил письмо, а Ганна одержала победу - показали типичные разговорные ошибки
Микита получил письмо, а Ганна одержала победу - показали типичные разговорные ошибки
Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах
Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах
Картинки, которые научат вас правильно говорить на украинском - подборка
Картинки, которые научат вас правильно говорить на украинском - подборка
35 тысяч пользователей учат украинский через онлайн-приложение
35 тысяч пользователей учат украинский через онлайн-приложение
Самые мелодичные украинские слова: фотоподборка
Самые мелодичные украинские слова: фотоподборка
Видео
Все видео
10 слов, которые украинцам не следует употреблять
10 слов, которые украинцам не следует употреблять
Ведущая прочитала скороговорку, в которой почти 700 слов
Ведущая прочитала скороговорку, в которой почти 700 слов
Интернет подорвал закарпатский диалект
Интернет подорвал закарпатский диалект
"Підрамка селу" и "пітоні води": губернатор поразил безграмотностью
"Підрамка селу" и "пітоні води": губернатор поразил безграмотностью
ТОП-5 мобильных приложений для изучения английского языка
ТОП-5 мобильных приложений для изучения английского языка
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4527
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 909
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4608
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3699
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27262
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2142
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 17:31

15 слов, которыми можно разнообразить свой язык
15

  Комментировать

Предлагаем вашему вниманию подборку из 15 слов, которыми можно разнообразить свой украинский язык.

Барва - цвет, окраска; характер, тон, колорит, манера, оттенок изложения, исполнения.

Бляшанка - посуда из жести для долгосрочного хранения пищевых продуктов в герметичной среде.

Ґречний - уважительно вежливый в обращении с людьми. Вежливый, галантный, любезный.

Громовиця - то же, что и молния. Грохот и треск, сопровождающий электрические разряды в атмосфере. То же, что и гроза.

Дармовис - предмет, который цепляют, подвешивают к чему-либо для украшения и тому подобное. Подвеска, брелок.

Захаращувати - складывать что-либо в большом количестве и беспорядочно заполнять все пространство. Загромождать, накапливать что-то в большом количестве и загораживать этим проход, место, пространство.

Зашарітися - покраснеть, покрыться румянцем, устыдиться.

Квапитися - пытаться делать что-либо быстрее, спешить.

Навісніти - терять рассудок, сходить с ума, неистовствовать, беситься, злиться, сатанеть от злости.

Накладанець - кусок хлеба с маслом, колбасой, сыром, ветчиной, икрой и тому подобное. Бутерброд или канапе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борщ, кум, повстанцы - какие слова мир заимствовал из украинского

Ошелешити - очень удивить, поразить, ошарашить.

Поцупити - украсть что-нибудь у кого-то, потянуть, утащить.

Руханка - физические упражнения, выполняемые с целью оздоровления организма, зарядка.

Фіранка - кусок ткани или тюля, которым задергивают окно, двери и т.д., занавеска, штора.

Хмаросяг - очень высокий многоэтажный дом, который достигает облаков, небоскреб.

Слово "свита" в произведениях современных писателей и в прессе используют с несвойственным значением "сопровождение". Вместо него нужно употреблять слово "пóчет".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Борщ, кум, повстанцы - какие слова мир заимствовал из украинского
Борщ, кум, повстанцы - какие слова мир заимствовал из украинского Просмотров: 2673
Какая разница между свитой и почетом
Какая разница между свитой и почетом Просмотров: 27
Сейчас вы читаете новость «15 слов, которыми можно разнообразить свой язык». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Захватили 34 пулемета, 3 пушки, 11 телег медикаментов

Казаки избрали гетманом Мазепе под дулами россиян

Махно умер после митинга против фашистов

Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог

Голые танцы и шпионаж - за что расстреляли Мата Хари

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 2 Просмотров: 576767
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 245610
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 150916
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 53873
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 35374
Больше всего комментируют
13
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
13
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
7
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
6
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 1359
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua