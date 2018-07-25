15 слов, которыми можно разнообразить свой язык

Предлагаем вашему вниманию подборку из 15 слов, которыми можно разнообразить свой украинский язык.

Барва - цвет, окраска; характер, тон, колорит, манера, оттенок изложения, исполнения.

Бляшанка - посуда из жести для долгосрочного хранения пищевых продуктов в герметичной среде.

Ґречний - уважительно вежливый в обращении с людьми. Вежливый, галантный, любезный.

Громовиця - то же, что и молния. Грохот и треск, сопровождающий электрические разряды в атмосфере. То же, что и гроза.

Дармовис - предмет, который цепляют, подвешивают к чему-либо для украшения и тому подобное. Подвеска, брелок.

Захаращувати - складывать что-либо в большом количестве и беспорядочно заполнять все пространство. Загромождать, накапливать что-то в большом количестве и загораживать этим проход, место, пространство.

Зашарітися - покраснеть, покрыться румянцем, устыдиться.

Квапитися - пытаться делать что-либо быстрее, спешить.

Навісніти - терять рассудок, сходить с ума, неистовствовать, беситься, злиться, сатанеть от злости.

Накладанець - кусок хлеба с маслом, колбасой, сыром, ветчиной, икрой и тому подобное. Бутерброд или канапе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борщ, кум, повстанцы - какие слова мир заимствовал из украинского

Ошелешити - очень удивить, поразить, ошарашить.

Поцупити - украсть что-нибудь у кого-то, потянуть, утащить.

Руханка - физические упражнения, выполняемые с целью оздоровления организма, зарядка.

Фіранка - кусок ткани или тюля, которым задергивают окно, двери и т.д., занавеска, штора.

Хмаросяг - очень высокий многоэтажный дом, который достигает облаков, небоскреб.

Слово "свита" в произведениях современных писателей и в прессе используют с несвойственным значением "сопровождение". Вместо него нужно употреблять слово "пóчет".