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вторник, 24 июля 2018 15:15

Борщ, кум, повстанцы - какие слова мир заимствовал из украинского

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Исследователь Константин Тищенко сделал подборку украинских слов, которые были взяты в употребление носителями других языков. Считает, что поляки позаимствовали слова "гречка", "кум", "господар", а русские - "бублик", "чуб", "повстанцы".

Он проследил появление иностранных слов в украинском языке. Больше всего их - из польского, немецкого и идиш. Сейчас источники новых слов меняются.

"Сейчас весь мир заимствует из английского языка, хотя французы и венгры упорно пытаются этому противостоять. Смотрите, откуда идут потоки новых слов, и вы увидите потоки смыслов. С интересных последних лет - хюге - от датского слова hygge. Думаю, датский прорыв этим не закончится. вот уже в Киеве появился smørrebrød, хотя ничего такого в нем нет - заполз вслед за хюге ", - пишет общественный деятель Валерий Пекар на "site.ua".

Хюге - понятие, которым обозначают секрет счастья. Слово заимствовано из датского языка.

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"Языки, не продуцирующие никаких новых смыслов, медленно исчезают и этот процесс уже идет. Подростки и молодежь просто не хотят на них говорить. Углубленное школьное преподавание не поможет. Так суахили вытесняет племенные языки во многих странах Африки. Миром правит тот, кто производит смыслы. А не тот, у кого армия сильнее, или более нефти или больше производится зерна или телевизоров. Какие смыслы мы можем дать миру? Ну, кроме borsch. Мы увидим это в украинских словах, заимствованных другими языками ", - пишет Валерий Пекар .

Автор: site.ua
  Рисунки с ФБ-страницы Лингвистического учебного музея
Рисунки с ФБ-страницы Лингвистического учебного музея

Автор: site.ua
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Рисунки с ФБ-страницы Лингвистического учебного музея

Во времена Советского Союза в украинский язык вошло много иностранных слов.

Их использовала неформальная молодежь: стиляги, хиппи, рокеры.

Использование молодежного сленга считалось признаком принадлежности к неформальному сообществу.

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24
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