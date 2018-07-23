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понедельник, 23 июля 2018 15:52

Дринкать и аскать - каким сленгом пользовалась советская молодежь

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Дринкать и аскать - каким сленгом пользовалась советская молодежь
В советский сленг слова приходили с английского. Фото: "Святой Сад"

Во времена Советского Союза в язык вошло много иностранных слов. Их использовала неформальная молодежь: стиляги, хиппи, рокеры.

Использование молодежного сленга считалось признаком принадлежности к неформальному сообществу.

Предлагаем вашему вниманию 9 слов, которые вошли в язык советских людей.

Шузы

Слово произошло от английского shoes, что означает "обувь". Чаще всего так называли шузы на манной каше. Это обувь на толстой подошве из белого синтетического каучука, которая была неотъемлемым атрибутом советских стиляг.

Полис

Слово произошло от английского police. Так назвали милиционеров, которые патрулировали город.

Герла

Так стиляги назвали девушек в 70-х годах ХХ века. Похоже на современное слово "телка".

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Хаер

Так называли длинные волосы. "Попилить хаер" означало обрезать длинные волосы. Советских хиппи часто насильно стригла милиция.

Аскать

Произошло от английского слова ask и означало "просить". Этот термин прочно вошел в оборот в 90-х годах. Просили деньги на жизнь, дорогу или алкоголь.

Сейшн

Так назвали небольшой камерный концерт в квартире или в клубе (от английского Session). Хиппи начали устраивать любительские подпольные рок-концерты, позже их стали называть "квартирниками".

Пипл

Это сленговое слово использовали для обращения к "своим" или определенным людям, например, друзьям, которые часто проводят время вместе на тусовках или в кафе.

Стрит

Это слово означает "улица". Использовали слово "стритовая". Если затевали "стритовую вечеринку", то это означало что-то крутое.

Дринкать

Слово пошло от англоязычного глагола "пить". "Дринкать" означало напиться очень сильно.

Исследователи создали карты с диалектами Украины. На них можно узнать, как в разных регионах называют одни и те же самые вещи.

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