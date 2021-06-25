Три специи, которые придают не только аромата, но и пользы

Специи могут приносить пользу, а не только добавлять аромата. Фото: pixabay

К блюдам надо добавлять приправы не только потому, что они создают приятный вкус и аромат.

Специи могут иметь и лечебные свойства также, пишет yaro.

Например, кинза и кориандр улучшают пищеварение, нормализуют работу печени, способствуют выведению токсинов и снижают уровень холестерина в крови. Они хорошо будут смаковать, добавив в зеленый коктейль или рагу.

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Куркума является эффективным средством очистки организма. Она защищает его, из-за чего печень не поражается токсинами.

Гвоздика является антиоксидантным и детоксицирующим средством и действует на клеточном уровне. Успокаивает и предотвращает развитие лейкемии. Людям, сидящим на диете, нужно быть осторожными, потому что специя повышает аппетит.

Избавляться от лишнего веса быстро и просто - мечта многих. Специалисты нашли способ, как воплотить мечту в реальность. Бороться с жиром, который накапливается на животе, можно с помощью острых специй - имбиря и перца чили.