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вторник, 15 июня 2021 12:11

Назвали две специи, благодаря которым быстро худеют

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Назвали две специи, благодаря которым быстро худеют
Имбирь, например, уменьшает аппетит и окислительный процесс. Фото: pixabay

Избавляться от лишнего веса быстро и просто - мечта многих.

Специалисты нашли способ, как воплотить мечту в реальность, пишет Express.

Бороться с жиром, который накапливается на животе, можно с помощью острых специй - имбиря и перца чили.

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Имбирь, например, уменьшает аппетит и окислительный процесс. Специя также ускоряет обработку пищи в организме и нормализует уровень сахара в крови, что важно при похудении.

Перец чили содержит активное острое вещество капсаицин, что также способствует сжиганию жира и снижению аппетита. Он стимулирует пищевой термогенез - процесс преобразования пищи в тепло, что также помогает похудеть.

Существуют виды специй, которые при их регулярном потреблении будут контролировать вес благодаря тройному действию: увеличение затрат энергии, усиление термогенеза, активация метаболизма. Одной из таких специй является кардамон, облегчающий дискомфорт в желудке, тошноту. Способствует свежести дыхания, повышению антиоксидантов. Богат такими минералами, как магний и цинк.

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