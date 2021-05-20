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четверг, 20 мая 2021 17:01

Специи, которые помогают терять вес

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Специи, которые помогают терять вес
Существуют виды специй, которые при их регулярном потреблении будут контролировать вес благодаря тройному действию. Фото: pixabay

Специи дают много пользы, ведь в отличие от витаминов, полифенолы, присутствующие в травах и специях, устойчивы к высыханию и термической обработке.

Пряности и специи также являются действенны способом уменьшить потребление соли, пишет "Обозреватель".

Существуют виды специй, которые при их регулярном потреблении будут контролировать вес благодаря тройному действию: увеличение затрат энергии, усиление термогенеза, активация метаболизма.

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Одной из таких специй является кардамон, облегчающий дискомфорт в желудке, тошноту. Способствует свежести дыхания, повышению антиоксидантов. Богат такими минералами, как магний и цинк.

Корица содержит сочетание лечебных свойств. У нее мощная антиоксидантная активность. Помогает бороться с воспалением, способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов в крови. Также регулирует уровень сахара в крови. Может снижать концентрацию глюкозы в крови путем замедления расщепления углеводов в пищеварительном тракте и улучшая чувствительность клеток к инсулину. Эффективная доза составляет 0,5-2 ч. л. в сутки.

Тмин имеет богатое природное содержание железа. Исследования показывают, если есть меньше чайной ложки специи в день, то во время диеты можно потерять больше веса, чем без тмина.

Кайенский перец используют для острых блюд. Согласно исследованиям, действующее вещество, капсаицин, уменьшает аппетит и чувство голода из-за уменьшения выработки гормона голода - грелина.

Куркума является источником мощного антиоксиданта - куркумина, который усиливает собственные антиоксидантные ферменты в организме. Куркумин плохо всасывается в кровь, поэтому стоит потреблять его в сочетании с черным перцем, который улучшает усвоение.

Зелень в рационе - один из необходимых составляющих здорового питания. Если есть ее постоянно, то польза для организма просто неоценима. В любой зелени содержится рекордное количество витаминов и минералов. Это витамины А, В, С, К, РР, D, E, а также минералы: кальций, калий, железо, фосфор, йод.

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