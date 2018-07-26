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пятница, 27 июля 2018 07:20

"Земля горела. Обнимал жену, чтобы защитить от огня"

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По меньшей мере 76 человек погибли и более 200 получили ранения в лесных пожарах в Греции. Десятки пропали без вести. 24 июля правительство страны объявило трехдневный траур.

— Жена моего двоюродного брата выпала из инвалидной коляски. Мы попробовали ее нести, но не смогли. Тогда муж пытался оттянуть ее в безопасное место. Земля горела. Его туфли расплавились. Обнимал жену, чтобы защитить от огня. Получил ожоги ног, рук и лица. Сейчас в больнице. Жена пропала без вести, — рассказывает 54-летняя Виссилики Псеведуру из греческого поселка Неос Вуцас.

Пожар бушует возле морского курорта Мате. 24 июля люди пытались на автомобилях убежать и застряли в заторе возле прибрежной скалы. Прыгали в воду, чтобы спастись от огня.

Больше 700 туристов спасла береговая охрана и частные суда.

Журналистка Зо Гологан и офисный работник Брайан о'Калаган-Вестроп приехали в Мате на медовый месяц. Пытались спастись от огня в авто. Зо попала в больницу. Судьба Брайана неизвестна.

26 человек сгорели живьем во дворе виллы того же курорта. Спасатели нашли трупы людей, которые погибли в объятиях друг друга.

Восемь украинцев оказались в охваченном пожаром районе. Обратились за помощью в консульство.

Депутат Верховной Рады, вице-председатель ПАСЕ Владимир Арьев, 43 года, вместе с женой журналисткой Натальей Фицич оказались в районе пожаров.

"Мы едва оттуда выбрались, но, слава богу, все хорошо", — написал депутат в "Фейсбуке".

Огонь разгорелся утром в понедельник 23 июля в горных сосновых лесах. Из-за сухой погоды и сильного ветра распространился на соседние территории. Его гасят более 600 пожарников. Задействовано более 300 машин. Страны ЕС отправили на помощь Греции самолеты, спасателей и медиков.

Более 25 тыс. га леса выгорело в Швеции. Больше всего пострадали северные и центральные регионы.

Причиной пожаров стала майская засуха. В некоторых городах температура была наивысшей за последние 150 лет. За полярным кругом она достигала +30°C. Всего в стране насчитывают 27 очагов возгорания.

В соседней Латвии горят торфяники.

Это спровоцировало лесные пожары. Евросоюз не смог помочь Риге — нет ресурсов. Объяснили, в Европе остался один свободный пожарный вертолет. Беларусь заявила о готовности направить в Латвию технику.

Власть Японии объявила положение стихийного бедствия из-за количества смертей от жары.

На прошлой неделе в стране умерли 65 человек. Почти 22 тыс. попали в больницу — преимущественно люди преклонных лет. В понедельник температура в городе Кумагая достигла +41,1°C — наивысшая в Японии за все время наблюдений. В столице страны Токио впервые зафиксировали температуру +40°C. Жара продержится до начала августа, предупреждают метеорологи.

Автор: Дмитрий МАЛЫШКО
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Дата
27
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