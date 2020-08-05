Взорвался склад селитры

По меньшей мере 100 человек погибли и 4 тысячи были ранены после взрыва в порту ливанской столицы Бейрута вечером 4 августа. Более 100 человек считают пропавшими.

Подорвались 2750 т аммиачной селитры. Президент Мишель Аун сообщил, что на складе их хранили без соблюдения мер безопасности. Взрыв был эквивалентен землетрясению силой 3,3 балла. Пострадали здания в 10 км от склада. Выбиты окна, согнулись опоры, сорвало покрытие с крыши и стен. Дороги в городе покрыты стеклом и кусками бетона. Пострадавших доставляют в больницы других городов. В Бейруте нет мест.

Удобрение конфисковали шесть лет тому назад. Корабль российского предпринимателя плыл из Грузии в Мозамбик. Но из-за технических неисправностей зашел в Бейрут. Продолжать путь ему не позволили. Селитру как опасный груз переместили на склад.