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вторник, 08 мая 2018 00:40

Впервые за 75 лет не вручат Нобелевскую премию по литературе

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4 апреля Нобелевский комитет объявил, что не будет вручать премию по литературе в 2018 году. Такое решение приняли из-за скандала в Шведской академии в Стокгольме. Она избирает кандидатов и награждает победителей.

В ноябре 2017-го 18 женщин обвинили фотографа и кинорежиссера 71-летнего Клода Жана Арно в сексуальном насилии. Он — муж одной из членов академии, писательницы Катарины Фростенсон.

Арно домагался представительниц академии, их родных и постоянного секретаря Сару Даниус. Это происходило на квартирах, принадлежащих организации, и в клубе "Форум". Заведение является общей собственностью его и жены, и также финансируется академией. Также Жан-Клод в течение 20 лет разгласил посторонним людям имена семи нобелевских лауреатов по литературе до их официального объявления.

Из-за скандала из состава академии вышли шесть из 18 писателей, среди них — Даниус и Фростенсон. Членство в организации пожизненное — ее нельзя оставить, но можно не участвовать в заседаниях. Король Швеции Карл XVI Густаф, который заботится об академии, пообещал изменить правила и позволить писателям покинуть должность.

Для определения имени нобелевского лауреата достаточно участия восьми членов. Но писатели решили перенести его на следующий год. В 2019-м премию получат двое авторов.

Нобелевскую премию по литературе вручают с 1901 года. Лауреатов не определяли семь раз — из-за мировых войн и отсутствия значимых произведений в 1935-м. Последний раз награждение отменяли в 1943 году.

Автор: Дмитрий МАЛЫШКО
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