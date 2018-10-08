"Впервые судят за макароны и еду на вынос"

7 октября 2018 года в Иерусалимском мировом суде Израиля рассматривали дело 59-летней Сары, жены премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Женщину обвиняют в растрате $100 тыс. бюджетных средств — это 2,8 млн грн. Ими оплачивала розовое шампанское, еду в дорогих ресторанах и услуги звездного повара.

45 мин. прокуроры зачитывали результаты расследования. Жене премьера ставят в вину злоупотребление бюджетными деньгами и доверием граждан. Выяснили, что с 2010-го по 2013 год в ее резиденции работал частный повар. При этом она продолжала заказывать еду из дорогих ресторанов. И работу кулинара, и ресторанные заказы женщина оплачивала государственными средствами.

В злоупотреблениях обвинили также Эзру Саидоффа, бывшего заместителя секретариата премьер-министра. Он знал о махинациях Сары и помогал ей, считают прокуроры. Фальсифицировал даты и данные о количестве участников обедов. Потерял должность в сентябре 2015 года, но до этого времени получал зарплату.

— Эти люди потратили сотни тысяч шекелей из казначейства. Отягчающими обстоятельствами является то, что они делали это регулярно и непрерывно, — говорят прокуроры.

За злоупотребление доверием граждан в Израиле максимальное наказание — три года заключения. За мошенничество с отягчающими обстоятельствами — пять лет. Прокуроры не собираются заключать в тюрьму жену премьера. Требуют признать вину и вернуть средства. Сара обвинения отметает.

— Впервые в истории жену лидера судят за макароны и еду на вынос, — заявили ее адвокаты.

Глава суда Авитал Чен назначил следующее слушание дела на 13 ноября. Надеется, за месяц стороны смогут договориться.

В 2016-м суд признал Сару Нетаньяху виновной в унижении одного из работников. Тогда женщину обязали выплатить ему $42 тыс. — почти 1,2 млн грн компенсации.