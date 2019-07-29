В Москве арестовали более тысячи протестующих

27 июля во время протестов в Москве силовики задержали 1373 человека. Люди вышли на митинг из-за запрета оппозиционным депутатам участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Среди них - оппозиционер Илья Яшин, председатель Партии изменений Дмитрий Гудков, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Последняя - две недели голодает в знак протеста. Накануне митинга она осталась ночевать в здании избиркома. Ночью охрана вынесла ее оттуда вместе с диваном. После этого оппозиционерку задержали. Выборы в Москве должны состояться 8 сентября.

В ночь на 26 июля к другим независимым кандидатам пришли с обысками. Полиция появилась в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального - его задержали на 30 суток 24 июля. Наведались в дом пожилых родителей районного депутата Константина Янкаускаса, в штабе оппозиционера Ильи Яшина. Его тоже забрали правоохранители.

Протест на ул. Тверской организовали незарегистрированные кандидаты. Московская полиция сообщила, что в акции участвовали 3,5 тысячи человек. Однако организаторы говорят, участников было значительно больше - от 5 до 10 тысяч.

Во время митинга полиция била людей резиновыми дубинками, электрошокерами, применили слезоточивый газ. Люди скандировали: "Мы без оружия!" и "Где ваша совесть?".

Участнице акции, районному депутату Александре Парушиной, силовики разбили голову. Потеряла сознание.

Задерживали также журналистов, в том числе корреспондента "Новой газеты" Илью Азара.

Во время трансляции акции в офис российского телеканала "Дождь" пришла полиция и вручила главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос.

"Свобода слова и собраний являются необходимыми условиями демократии. Во всех государствах-членах Совета Европы все мысли, в частности - критичные к власти, должны высказываться свободно", - заявила президент Парламентской ассамблеи Совета Европы 62-летняя Лилиан-Мори Паскье.

- Главная особенность митинга в Москве - большое количество молодежи среди участников. Она в большинстве аполитична. Ее возмущает произвол властей. Беспокоит уровень жизни в стране, - говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

- Чем больше молодежи будет втягиваться, тем больше шансов на успехи протестов. Привычные лидеры уже не имеют большого веса. В среде руководителей оппозиции тоже происходит обновление. Нет оснований рассчитывать, что эти акции перерастут во всероссийское восстание. Чем больше протестов, тем жестче будет действовать власть. Москва, Санкт-Петербург, некоторые другие крупные города периодически выходят на митинги, но глубинная Россия все еще поддерживает Путина. Через 10 лет репрессий и нищеты может начаться масштабная волна восстаний. Скорее всего, серьезные изменения в России произойдут из-за отделения отдаленных от Москвы территорий. Из состава РФ могут захотеть выйти республики Кавказа.

Абсолютное большинство протестующих на Тверской поддерживают аннексию Крыма и агрессивную российскую политику против Украины. Российский либерализм заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Поэтому на наше государство такие беспорядки в РФ не влияют.

"Власть РФ сама себе бессмысленно завысила ставки, превратив довольно скучные выборы в кризис федерального масштаба, - пишет российский журналист 44-летний Иван Давыдов для "Эха Москвы". - Россия не любит столицу, но по всей стране теперь переживают за московских протестующих.

Общество на улицах задает вопрос: "Готовы ли вы к честной борьбе в рамках процедур, прописанных в ваших же законах?". Власть отвечает дубинками, и этот ответ слышит не только Москва.

Участников протестов террор только злит, а зрителям дает повод задуматься: видимо, власть боится этой горстки людей, раз так безжалостно с ними расправляется.

Власть хотела продемонстрировать, что контролирует ситуацию. А что получила? Превратила весь центр столицы в пространство стихийных митингов и манифестаций. Заполнила город полицейскими и бойцами Росгвардии, собранными чуть ли не со всей европейской части страны. С максимальной наглядностью воплотила в жизнь метафору полицейского государства".