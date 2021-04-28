В банках из-под варенья нашли золотые монеты

Во французском городе Мореза в старом здании нашли три банки с золотыми монетами и пятью слитками. Общая стоимость оценивается в 600 тыс. евро - более 20 млн грн.

В трехэтажном доме в центре города жили четверо сестер и братьев. Никто не имел собственной семьи. В 1990-х умер последний брат. Родственники предложили мэрии выкупить особняк за 130 тыс. евро. Мэр Лорен Пети согласился.

- Несколько десятилетий в том доме ничего не выбрасывали, - говорит Пети. - Те люди жили экономно. Родные не хотели вывозить хлам. Договорились, что мэрия купит дом со всей мебелью и вещами. За это сбросили цену. Были предположения, что братья могли иметь старинные часы. Они работали со швейцарцами. В прошлом месяце я взял патрульного и шефа полиции. Начали осматривать коробки и шкафы. Когда увидели золото в тех грязных банках под слоем пыли, у нас язык отнялся.

Три полные золота банки из-под варенья стояли на полке. В шкафу за коробками был спрятан сейф с монетами. Находка принадлежит городу. Ее потратят на социальную проект.

- Спокойно отношусь к этому, - комментирует человек, который продал дом городу. - В семье ходили слухи о богатстве братьев. Но никто не был уверен. К тому же жена настаивала, чтобы избавился от дома. Мол, слышала от других родственников, что один брат проиграл или отдал золото любовнице. Значит, так должно было случиться.