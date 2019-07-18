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пятница, 19 июля 2019 07:31

Трех сестер судят за убийство отца-насильника

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В Москве прошли одиночные пикеты против домашнего насилия в защиту сестер Хачатурян.

27 июля прошлого года их задержали по подозрению в убийстве родного отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Тело нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в столице России, где жила семья. Хачатурян лежал возле двери лифта с 35 ножевыми ранениями шеи и туловища. Во время допроса 17-летняя Мария, Ангелина, 18 лет, и 19-летняя Кристина признались в содеянном.

Девушки заявили, что убийство было единственным путем на свободу. Годами отец издевался над ними, бил и насиловал. Их слова подтвердили более 20 экспертиз, проведенных во время следствия. О насилии рассказывали только нескольким близким подругам. Отец за любой вину мог ударить головой о косяк или рукояткой пистолета, с которым постоянно ходил. В квартире держал склад оружия, которым часто угрожал дочерям, соседям.

В 2015 году Михаил выгнал из дома жену и мать девушек Аурелио Дундук. Общаться с дочерьми запретил. Заявил, что она перестала выполнять женские обязанности мало уделяет ему внимания.

- Михаил приставил к моему лицу пистолет. Сказал - или уйдешь, или расстреляю тебя с детьми, - говорит Аурелия Дундук. - Зашла к дочерям в комнату, посоветовались и решили - будет лучше, если пойду. Думала, девочек он не тронет. Когда жила с ним, мог избить, а потом спокойным голосом попросить сделать чай. Обо всех ужасах, которые терпели девочки, узнала на суде.

Через полтора года до этого Хачатурян выгнал из дома своего старшего сына, тогда 16-летнего Сергея. Побоями хотел воспитать из него настоящего мужчину. За непослушание стрелял в него из пневматического оружия. Мать пускала парня в квартиру поесть и переодеться, когда отец уезжал из города. Женщина уверяет, что муж имел связи с участковыми отдела полиции и силовиками. Заявления, которые писали на Михаила Хачатуряна соседи и жена, оказывались у него. Приносил их домой и рвал.

За месяц до убийства Хачатурян обратился в больницу из-за сильных головных болей. В психоневрологическом центре им. Зиновия Соловьева ему диагностировали проблемы с психикой. В учреждении говорят, вел себя агрессивно. Угрожал и требовал от врачей повышенного внимания.

- После лечения ему вроде стало лучше. Но 21 июля он снова добивался Ангелины, - заявила Мария. - Мы устали от такой жизни, боялись к кому-либо обратиться, потому что у него везде связи.

Старшая сестра Кристина Хачатурян на суде рассказывает, что сексуальное насилие началось в 2016 году. Тогда они с сестрами и отцом отдыхали в Адлере. Он зашел к ней в комнату, разделся и приказал сделать то же. Девушка легла рядом, после чего мужчина приказал сделать ему эротический массаж.

- Мне стало плохо, начала задыхаться, плакать и выбежала из номера, - говорит Кристина на расшифрованной стенограмме с допроса. - В его комнате нашла таблетки и наглоталась, чтобы покончить с собой. Мне вызвали "скорую". В больнице отец сказал, что я перепутала успокоительное с но-шпой и отравилась.

Ангелина говорила, что отец много раз закрывался с ней в ванной и щупал. Принуждал к сексу. Приглашал купаться обнаженной в бассейне с его друзьями. Все началось в 2014 году, когда ей было 14. Тогда они вдвоем с отцом ездили в Израиль.

- Мы должны были были остановиться у его друга, но пришлось снять номер в гостинице. Отец приказал мне раздеться и лечь в постель. Когда от страха это сделала, он также разделся и стал ласкать. Заявил, что я не его дочь и, когда мне будет 18 лет, стану его женой. Рожу от него детей. На следующий день заставил целовать его гениталии. А потом накричал, спрашивая, зачем это делаю, - рассказала девушка во время первых допросов. - Он всегда говорил, что прелюбодеяние это грех и очень плохо, ведь мы его кровь и дочери. Поэтому он может делать с нами все, что захочет, а мы должны подчиняться.

27 июля прошлого года Михаил Хачатурян наказывал девушек за беспорядок в доме. Вещи в квартире лежали не так, как он хотел. Кроме того, с его карточки пропали деньги. Девушки объясняли, что потратили их на продукты. Отец не поверил. По очереди вызвал сестер в свой кабинет и брызгал в лицо баллончиком с перцовым газом. Кристина стала задыхаться и потеряла сознание. Ангелина и Мария говорят, что тогда решили убить отца.

Нож взяли из отцовского автомобиля. Когда вернулись в квартиру, мужчина спал в кресле-качалке. Ангелина стала за его спиной слева, держа молоток. Мария - справа с ножом. Бить начали одновременно. Когда мужчина проснулся и начал отбиваться, в комнату забежала Ангелина. Схватила его газовый баллончик и разбрызгала отцу в лицо. Когда Хачатурян попытался убежать из квартиры, Ангелина забрала у Марии нож и ударила в сердце. Тот скончался на месте. Через некоторое время вызвали полицию.

После задержания сестры признались, что намеренно ранили друг друга. Хотели имитировать убийство во время самозащиты.

Сестер Хачатурян взяли под стражу. В сентябре прошлого года Басманный суд отпустил их под домашний арест. Им запретили покидать место жительства с 21:00 до 7:00, а также общаться между собой. Марию психиатрическая экспертиза признала невменяемым. В момент убийства не понимала, что происходит. У Кристины обнаружили психические расстройства, вызванные годами издевательств отца.

Защита настаивала, что действия девушек подпадают под статью о самозащите. Насилие было длительным и угрожало жизни. С этим соглашаются психиатры и общественные активисты.

Родственники Хачатуряна не верят в версию сестер. Говорят, он был очень набожным и больным человеком. Ездил в Иерусалим, посещал святые места, болел сахарным диабетом. Считают, что дочери убили Михаила, потому что тот не позволял много гулять и был суров.

В этом году Ангелина и Мария окончили школу, сдали экзамены и готовятся поступать в университет. Кристина еще в СИЗО написала заявление на отчисление из медицинского колледжа. Все трое отказались от наследства и денег Михаила Хачатуряна. Общаться с родственниками отца не хотят.

14 июля 2019 года сестер признали виновными в организованном убийстве по сговору. Адвокаты утверждают, что это самая тяжелая квалификация, предусматривает до 20 лет заключения. Приговор оспаривают.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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Дата
19
июля

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