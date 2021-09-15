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четверг, 16 сентября 2021 00:46

Сын год держал тело матери в подвале

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Получал ее пенсию и помощь

С июня прошлого года 66-летний мужчина держал в подвале тело матери в городе Инсбрук, Австрия. У 89-летней женщины была деменция, не могла жить одна. Сын не сообщил о ее смерти, чтобы получать пенсию и помощь по уходу.

Когда с выплатами пришел новый почтальон, настоял, что хочет увидеть ее. Мужчина отказал, поэтому деньги вернули в отделение выплат. Началось расследование. Во время осмотра дома мумифицированное тело нашли в подвале.

- Почтальоны имеют инструкцию, - говорит полицейский Август Мейхер. - Чтобы убедиться, что клиент жив и деньги у него не забирают. Предыдущий сотрудник видел ту женщину не в лучшие времена, поэтому не настаивал.

Чтобы не было запаха от тела, сын использовал пакеты со льдом. Несколько раз в неделю менял их. С помощью бинтов собирал жидкости из тела. Чтобы оно быстрее высохло, осыпал наполнителем для кошачьих туалетов.

Женщина имела еще одного сына. Когда он приходил, подозреваемый говорил, что мать в больнице. Брат не проверял, так как считал, что та его все равно не узнает. Оставлял деньги на лечение. Друзей или знакомых, которые могли бы начать переживать, у женщины не было.

Мужчина после допроса во всем признался. Рассказал, что не хотел говорить о смерти, потому что все выплаты прекратили бы. Говорит, что не мог сам оплатить похороны или содержать дом. Устроиться на работу не может, потому что имеет проблемы со здоровьем.

Почти за год незаконно получил почти 50 тыс. евро социальных выплат. Ему объявили о подозрении в мошенничестве и неуважении к смерти.

Автор: Игорь ТЫМОЦЬ
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