Середину зимы отмечают купанием в ледяной воде

21 июня полярники из разных стран поздравляют друг друга с серединой зимы. О праздновании Мидвинтер на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде рассказывает начальник 24-й украинской экспедиции Игорь Дикий, 44 года.

"Солнце появляется у нас на короткое время - светает в 11:30, а около 15:00 солнце заходит. Если снегопад и облачно, то вообще темно, как вечером. Очевидно, именно поэтому Мидвинтер отмечают в день солнцестояния, 21 июня. в отличие от Украины, где день начинает сокращаться, здесь, в Антарктиде, наоборот, с 21 июня уменьшается ночь".

Празднование - своеобразная психологическая разрядка для людей, которые работают в суровых погодных условиях в изоляции, при 10-градусном морозе и полярных сумерках.

Накануне праздника акватория вокруг станции освободилась от сплошного льда, а 21-го было солнечно. Температура воды 1,5°C, воздуха не превышала -8°C. Ветер почти не ощущался. Сразу после гуляний начался антарктический шторм.

Праздник начался с торжественного завтрака. Его приготовил начальник экспедиции Игорь Дикий для каждого зимовщика по его пожеланиям. Трехчасовой период светового дня посвятили спортивным соревнованиям и погружению в ледяную воду. Некоторые умудрились сделать полноценные заплывы. Ныряли все. Именно эта традиция дает право новичкам пройти посвящение в зимовщики. В этом году их четверо.

- Главным спортивным событием был финал чемпионата по футболу. Завершился шашлыками и глинтвейном на закате. На станции нас ждал праздничный ужин. После него в баре "Фарадей" вручают награды за спортивные победы, а также сертификаты зимовщиков.

Участники экспедиции смотрели видеопоздравления и читали письма из Украины и других полярных станций. Повар Богдан Паламарчук, кроме ужина, приготовил торт. А продолжился праздник танцами, пением и душевными разговорами до утра.

Мечут китовый позвонок

На Мидвинтер - праздник середины зимы - в Антарктиде популярны среди зимовщиков различные соревнования. Футбольный матч, спортивная эстафета, перетягивание каната, стрельба из пневматической винтовки в цель, бросание на самое большое расстояние 5-килограммового китового позвонка.

"На острове Расмуссен давно лежит скелет большого синего кита. Очевидно, когда-то животное выбросилось на берег. Участники предыдущих экспедиций привезли позвонок на станцию "Академик Вернадский". Поэтому кость, которая весила около 5 кг, стала спортивным снарядом специально для мидвинтеровских соревнований", - пишет начальник украинской экспедиции Игорь Дикий.

Незадолго до праздника украинские полярники начали турниры по армрестлингу, шахматам, дартсу, бильярду, подтягиванию на перекладине и тому подобное. Лидером соревнования среди рыбаков стал метеоролог Тарас Белый. Поймал белокровную щуку весом 1,494 кг.