Семья с семерыми детьми просит деньги на еду

В Великобритании родители семерых детей открыли в интернет-сети сбор на их питание и аренду жилья для семьи.

26-летний Райан Роджерс и 25-летняя Дженни Гримс живут в Ливерпуле. Оба - безработные. С декабря их лишили выплат для бедных. Будут получать только талоны на питание и компенсацию за аренду жилья.

- Через несколько недель - Рождество, - говорит Дженни. - Нас оставили наедине с проблемами. Какую работу мы можем найти, чтобы прокормить стольких детей? А государство урезало выплаты до минимума. Нам нужно начинать все с нуля. Я в страшном сне не могла представить, что обед моих детей будет зависеть от бесплатных продуктов.

Гримс просила собрать тысячу фунтов - 30 тыс. грн - на подарки детям. За первые дни ей перечислили в четыре раза больше.

Пара два года снимала пятикомнатный дом. На них постоянно жаловались соседи. Говорили, что Райан все время курит марихуану. Он обвинения отрицает.

- Я никогда в жизни не прикасался к наркотикам, - говорит мужчина. - Пытался заработать. Покупал и перепродавал старую мебель и технику. Но на этом не разбогатеешь.

В ноябре хозяин Зак Детони сказал семье выселяться.

- Из-за них я все время имел проблемы, - рассказывает Зак. - Летом забили всю канализацию на улице подгузниками и мусором. Сантехники вытащили из системы 25 мешков этого. Соседи судились со мной из-за запаха. Тогда я им дал время до зимы. Это социальное жилье. Сдаю его дешево. Думаю, там имеют право жить достойные люди. Нам пришлось заказывать профессиональную уборку и специалистов, которые борются с насекомыми. Всюду были жуки и тараканы. Они задержали платеж. Это была последняя капля.

Мать Дженни написала пост в социальной сети с просьбой не перечислять деньги ее дочери и мужу.

- Все, кто сделал перевод, должны попросить свои деньги назад, - говорит Шелли Греттен. - Они спонсируют покупку марихуаны. Райан может заработать на обед и ужин детям. Раньше он имел проблемы с алкоголем. Врал, что идет на работу, а вечером приходил пьяный. Пока все, чем он занимался профессионально в жизни - это делал детей. Моя дочь была на восьмом месяце, когда встретила этого человека. С тех пор все время беременна. Райан против контрацепции.

В социальной службе сказали, что Роджерс должен найти работу. Иначе выплаты семье не восстановят. Райан не имеет профессионального образования. На курсы идти отказывается.