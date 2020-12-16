Ребенок родился из эмбриона, замороженного более четверти века тому назад

В США родилась девочка из эмбриона, который заморозили в 1992-м. Это новый рекорд продолжительности заморозки.

Новорожденной Молли Гибсон уже более месяца. Ее родители Тина и Бен лечились от бесплодия. Впервые воспользовались донорским эмбрионом в 2017 году. Выбрали его по медицинской истории и росту биологических родителей, потому что меньших детей легче рожать. Позже узнали, что им достанется древний зародыш. Врачи заверили, что на здоровье малыша это не повлияет. Так родилась предыдущая рекордсменка Эмма. Эмбрион был в жидком азоте 24 года. Теперь на свет появилась ее младшая сестра Молли. Установила новый рекорд - 27 лет.

Тина Гибсон забеременела с помощью Национального центра донорства эмбрионов — религиозной некоммерческой организации, которая хранит замороженные зародыши. Их решили не использовать пациенты во время искусственного оплодотворения.

Во время процедуры может образоваться больше эмбрионов, чем нужно. Врачи обычно переносят в матку один. Еще несколько держат на случай, если первый не приживется. Родители могут попросить клинику уничтожить их, забрать на исследование или заморозить. Последние пара имеет право использовать позже или отдать на донорство.

Эмбрионы начали замораживать в разных странах почти 40 лет тому назад.