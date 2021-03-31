Работник российского консульства воровал велосипеды

Во французском Страсбурге водитель российского дипломата воровал и перепродавал велосипеды.

Одной из жертв вора стал первый заместитель мэра города Ален Фонтанельо. У него украли электрический велосипед, припаркованный у здания Совета Европы. Преступление произошло в феврале. Тогда начали расследование.

Через несколько дней после исчезновения Фонтанельо нашел объявление о продаже своего велосипеда в рекламе на одном сайте. Там его предлагали за полцены. Полиция договорилась с продавцом о встрече. Ее назначили перед входом в российское консульство. В назначенное время приехал 40-летний гражданин России, который работал водителем дипломата. Подозреваемого задержали.

Полицейские выяснили, что случай не единственный. За год россиянин разместил более 300 объявлений. Общая сумма украденного - более 100 тыс. евро. После предъявления обвинений мужчина вернулся в Россию.

- У нашего сотрудника резко ухудшилось состояние здоровья, - прокомментировали в консульстве. - Все это неприятно. Он вернулся в Россию без препятствий со стороны властей. Заявления о его участии в серии краж велосипедов не имеют достаточно доказательств.