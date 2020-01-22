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четверг, 23 января 2020 07:10

Принца Гарри с супругой лишили титула

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Британская королева 93-летняя Елизавета II позволила принцу Гарри и его супруге Меган Маркл сложить королевские полномочия.

Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут получать государственных средств. К супругам не будут обращаться "Ваше Королевское Высочество". Этот статус они потеряют весной. Им оставят "титулы вежливости" - герцогов Сассекских. Так мать принцев Гарри и Уильяма Диану Спенсер после развода с их отцом Чарльзом лишили титула Ее Королевского Высочества. Но продолжали называть принцессой Уэльской.

Внук королевы Гарри сохранит титул принца, а также шестое место в очереди на престол. Но потеряет воинские звания генерал-капитана Корпуса королевских морских пехотинцев и почетного командующего Военно-воздушной базы Королевских ВВС Хонингтона. Также его лишат звания почетного главнокомандующего малых кораблей и водолазных операций Королевского флота.

Герцоги должны вернуть деньги, которые потратили на реконструкцию резиденции Фрогмор-коттеджа в Виндзоре. В бюджет должны отдать 2,4 млн фунтов стерлингов — 76 млн грн. Также самостоятельно платить аренду за дом, который королева Елизавета оставила в их распоряжении.

— Моя семья и я поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь как молодая семья. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, — передает Букингемский дворец заявление королевы. — Я признаю все вызовы, с которыми им пришлось столкнуться за последние два года. Хочу поблагодарить за преданную работу, а также особенно горжусь тем, как Меган удалось так быстро стать членом нашей семьи.

19 января принц Гарри стал почетным гостем благотворительного приема Сентейбл в Лондоне. Во время речи он заявил, что решение о выходе из королевской семьи не было спонтанным.

— Я хочу, чтобы вы услышали правду. Не от принца или герцога, а от Гарри, того человека, за которым вы наблюдали последние 35 лет, — сказал герцог Сассекский. — Я принял это решение с тяжелым сердцем. Этому шагу предшествовали месяцы переговоров. Поверьте, другого варианта не было. Мне очень жаль, что до этого дошло.

Работу официальных представителей королевской семьи и в дальнейшем будут выполнять герцоги Кембриджские — принц Уильям с женой Кейт. Им придется посещать больше официальных мероприятий.

В прошлом году принц Гарри посетил 201 мероприятие, Меган Маркл — 83.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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23
января

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