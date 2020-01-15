Принц Гарри и Меган Маркл поссорились с королевской семьей

Принц 35-летний Гарри и его жена 38-летняя Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи и привилегий. Планируют жить в Канаде и Великобритании.

— Это позволит нам воспитать сына в уважении к королевским традициям. Также запустить благотворительную организацию, — говорится в обращении супругов. Имеют статус герцога и герцогини Сассекских.

Меган и Гарри с весны не будут общаться с журналистами, которые имеют доступ к королевской семье. Рассказывать о себе будут через социальные сети.

Гарри — шестой в очереди на трон короля Англии. С актрисой Меган Маркл начал встречаться в 2016-ом. С тех пор пара жалуется на чрезмерное внимание и искажения информации. После женитьбы два года тому назад несколько раз попадали в скандалы с прессой.

Писали о конфликте супругов с принцем Уильямом и его женой Кейт. Последняя якобы ссорилась с Меган, потому что та терроризировала персонал имения. Семья Гарри переехала из Кенсингтонского дворца, где они были соседями. Затем основали собственную благотворительную организацию. И прекратили членство в той, куда входят Уильям и Кейт. Газеты цитировали спор братьев в канадском Ванкувере. Гарри якобы говорил Уильяму, что Меган не дали ни одного шанса и он не позволит так обращаться с ней. Супругов критиковали за роскошный ремонт в новом имении и перелеты на личных самолетах. Что Меган и Гарри планируют переехать, СМИ сообщили раньше, чем пара об этом заявила.

Королевская семья созвала Совет в имении Сандрингхем. Договорились о переходном периоде. Пара должна передать свои обязанности. Гарри, Уильям и их отец принц Чарльз разъехались после разговора в разных автомобилях.

- Надо много согласовать, - говорит журналист Фил Демпьер. — Какую часть средств они будут получать, где будут жить, кто будет платить за их охрану. Такая ситуация впервые в королевской семье. Что делать с титулом герцога и герцогини. Могут ли они строить собственный бренд, используя его. Может ли королевская семья ограничить — чем они будут заниматься и что будут говорить. Это пропишут в договоре. После смерти Дианы были проблемы — герб и логотип фонда использовали в рекламе. Сейчас это запретят. Сколько Гарри хочет получать денег и что делать с теми, которые уже потратили на них? Ремонт и меблирование нового дома обошлись более, чем в два миллиона фунтов. Пара хочет оставить его себе как британскую резиденцию. Но кто ее будет содержать? Есть фонд Виндзоров. Однако право на его часть имеют только старшие члены семьи.

Представитель королевской семьи сказал, что все вопросы согласуют в ближайшее время.

- Конфликт назревал давно, - говорит Демпьер. — На вечеринку по случаю беременности Маркл не пригласила Кейт. Когда выезжали из дворца, забрали часть персонала. Завели себе отдельную страницу в социальных сетях. Их сын Арчи не имеет титула. Неизвестно, чье это решение. В июне зарегистрировали собственную торговую марку. Планируют выпускать более 100 товаров. Рождество провели отдельно. В начале января Гарри пытался уточнить у отца, что будет с финансированием. Тот оттягивал встречу. Гарри пытался поговорить с королевой. Ему передали, что должен сначала все обсудить с отцом. 8 января Гарри и Меган сделали заявление.

Король отрекся от престола ради женитьбы

Король Великобритании 42-летний Эдуард III отрекся от престола 11 декабря 1936-го ради брака с разведенной американкой Уоллис Симпсон.

Уоллис была во втором браке, когда имела роман с Эдуардом III. Развод началось после коронации. Правительство считало, что такая женщина не может стать королевой.

Правителю предложили отказаться от престола или жениться, несмотря на протесты правительства. В ночь на 11 декабря Эдуард выступил по радио и объявил, что отрекается от престола. Королем стал герцог Альберт Георг Йоркский, отец Елизаветы II.

3 июня 1937-го Эдуард и Уоллис женились во Франции.

Бывший король умер в 1972-ом. Жена пережила его на четырнадцать лет.