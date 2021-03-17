Принц Чарльз не отвечал на звонки сына

Внук британской королевы 94-летней Елизаветы II, принц Гарри и его супруга актриса Меган Маркл дали интервью американской ведущей Опре Уинфри. Меган обвинила монаршую семью в расизме.

Принц 36-летний Гарри и Меган, 39 лет, отказались от претензий на британский трон и переехали в США весной 2020-го. Живут в Калифорнии и зарабатывают популярностью как бывшие члены монархии. Воспитывают сына, 20-месячного Арчи и ждут ребенка, после выкидыша у Меган летом прошлого года. Должна быть девочка.

Меган рассказывает, что сразу после свадьбы у нее забрали банковские карты, паспорт и водительские права. С прессой рекомендовали не говорить, чтобы не сболтнула лишнего. Кульминацией возмущения, по ее словам, стали дискуссии о первом ребенке Меган и Гарри, намекнули, что сын не получит титул принца. На вопрос Уинфри, связано ли это с цветом кожи Арчи, ведь у Меган афроамериканские корни, та ответила, что во время беременности ее спрашивали, насколько темной может быть кожа ребенка. Супруги не сказали, кто именно спрашивал, но точно не королева или ее муж. На самом деле, Арчи не получил титул по правилам. Принцами являются внуки старшего сына короля или королевы.

- Мне было стыдно признаться Гарри. Я просто не хотела больше жить, - говорит Меган.

Тогда супруги решили начать новую жизнь в США.

Настоящая свадьба Гарри и Меган состоялась на три дня раньше, чем та, которую видел мир. Пара в интервью назвала спектаклем церемонию, которую видели миллионы зрителей. Они тайно и приватно обвенчались.

Гарри рассказал, что отец, принц Чарльз, в трудный период перестал отвечать на телефонные звонки. О решении сложить королевские полномочия, просил сына изложить предложение письменно.

— Отношения с Меган спасли меня и открыли глаза на то, что происходит в семье, — говорит Гарри. - Жаль, что отец и брат до сих пор находятся в этом плену и не могут из него выбраться.

В Букингемском дворце заявили, что время для обнародования интервью не самое удачное. 99-летний супруг королевы, принц Филипп, лежал в больнице с больным сердцем. Его выписали 16 марта. Сказали, что начали расследование из-за обвинений Меган.

- Супруги хотят зацепиться в США, — говорит британская журналистка Хлои Зауер. - Но Гарри должен понимать, что этот разговор симпатиков в Британии им не добавит. Почему Гарри не помог жене с такой тяжелой депрессией? Кто намекал на цвет кожи Арчи? Почему это имя нельзя называть? Зачем Меган манипулирует? Она же знает правила наследования титулов. Почему Чарльза пытались привлечь к разрешению конфликтов между братьями? На что сейчас надеется Гарри? Думаю, нас ждет еще несколько подобных телешоу и даже цикл программ или документальный фильм. Дальше эта тема надоест и американцам.