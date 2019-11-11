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вторник, 12 ноября 2019 06:50

Преподаватель отпилил студентке руки

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В российском Санкт-Петербурге арестовали доцента, преподавателя истории 63-летнего Олега Соколова. Мужчина пытался утопить в реке Мойка рюкзак с отпиленными по локоть женскими руками и травматическим пистолетом. Сумка не хотела идти на дно, поэтому Соколов залез в воду. Это увидел таксист и вызвал полицию. Историк был пьян. Причастность к убийству не отрицал. Позже водолазы нашли на дне пакеты с женскими ногами.

Убитой оказалась выпускница факультета истории 24-летняя Анастасия Ещенко. На квартире Соколова нашли ее отрезанную голову, туловище и окровавленную пилу. Девушка жила с преподавателем. Вместе ездили в командировку в Москву, были соавторами исторических статей о Франции, участвовали в мероприятиях исторических реконструкторов.

Соколов рассказал, что застрелил Анастасию 7 ноября. Сначала говорил, что она плохо отзывалась о его двух дочерях. Потом признался, что убил ее из ревности. На следующий день у Соколова были гости. Тело лежало в соседней комнате. Когда все ушли, решил купить пилу и избавиться от трупа. Когда отпиливал руки и ноги, сильно напился, чтобы не потерять сознание.

— Собирался после всего пойти к Петропавловской крепости в костюме Наполеона и там застрелиться, — рассказывает Евгений Понасенков, коллега Соколова. — Он один из крупнейших историков этого периода на постсоветском пространстве. Написал первую монографию на русском о войске Бонапарта. Но на работе имел проблемы. Во-первых, его жена погибла при очень загадочных обстоятельствах. Во-вторых, на него жаловалась студентка. Рассказывала, что запер у себя на квартире и издевался. Но Соколова не уволили. В конце октября проиграл суд за плагиат. Тогда поговаривали, что от злости избил Настю. Та жаловалась на него, но не бросала. Все терпела. Часто летали во Францию. У Олега были проблемы с алкоголем и нестабильная психика.

В прошлом году другая студентка Соколова обвиняла преподавателя в избиении. Дело до суда не дошло.

Олег Соколов имеет французский орден Почетного легиона. Его приглашали экспертом на съемки фильмов о Наполеоне. Читал лекции в парижской Сорбонне.

Автор: Оксана СНИГУР
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