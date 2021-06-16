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четверг, 17 июня 2021 07:30

Премьером Израиля стал миллионер

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Правительство Израиля возглавил IT-миллионер 49-летний Нафтали Беннет. 12 лет правления партии "Ликуд" и ее лидера Биньямина Нетаньяху закончились. Парламент утвердил новое коалиционное правительство 13 июня.

Нафтали Беннет родился 25 марта 1972-го в Хайфе в семье иммигрантов Джима и Мирны Беннет, которые незадолго до этого переехали из Сан-Франциско.

Когда Нафтали исполнилось 2 года, вернулись в США. Отца сначала перевели на работу в еврейский университет Канады, а затем в "Еврейское агентство" Нью-Йорка. Беннет и его старшие братья свободно говорят на английском.

Семья была религиозная. Нафтали принадлежит к ортодоксальной ветви иудаизма. Соблюдает субботу и обряды. Его жена, шеф-кондитер Гилад родом из светской семьи. У пары четверо детей. Живут в элитном районе города Раанана.

По возвращении в Израиль Нафтали пошел в армию, дослужился до майора. Получил юридическое образование, занялся бизнесом. В 1999 году основал стартап Cyota, который разрабатывал программное обеспечение в сфере компьютерной безопасности. Через шесть лет продал компанию американской фирме за $ 145 млн и стал одним из первых IT-мультимиллионеров в Израиле.

С тех пор посвятил себя политике. Его наставником стал премьер Биньямин Нетаньяху. Беннет возглавлял его канцелярию и был заметной фигурой в "Ликуде". После разрыва с Нетаньяху вступил в партию "Еврейский дом", а в 2018 году основал политическую силу "Новые правые". На выборах весной получили семь мандатов из 120. 11 июня восемь политсил коалиции подписали соглашение. Беннет будет главой правительства до августа 2023 года, а затем его сменит партнер Яиру Лапид. Основной принцип коалиции - оппозиция Нетаньяху.

Автор: Игорь ТЫМОЦЬ
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