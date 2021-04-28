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четверг, 29 апреля 2021 05:46

Подводная лодка затонула с 53 членами экипажа

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У берегов индонезийского острова Бали затонула подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. Все погибли.

Субмарина "Нанггала-402" исчезла с радаров в среду, 21 апреля. Ее искали десятки кораблей и самолетов. В воскресенье власти заявили, что лодка затонула, а экипаж погиб. Точное место трагедии удалось найти благодаря сингапурскому подводному спасательном судну.

- Сначала мы увидели вещи экипажа на поверхности воды, - говорит моряк Сяо Дамирату. - Коврики для молитвы легкие, всплыли вверх. Это дало нам более или менее реальный радиус поиска. Натолкнулись на детали торпедного отсека. Рядом были остальные обломки. Только тогда потеряли надежду найти людей живыми.

Лодка затонула во время военных учений по запуску торпед. Ее обнаружили на глубине 800 м, расколотой на три части. Суда такого типа строили для погружения от 250 до 500 м, по данным производителя. Толща воды раздавила лодку.

Подводную лодку изготовили в Германии в 1977-м. На вооружение в Индонезии приняли в 1981 году. "Нанггала-402" была одной из пяти субмарин южнокорейского и немецкого производства, принадлежащих ВМС страны. В 2012 году на судне провели капитальный ремонт и модернизацию в Южной Корее.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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