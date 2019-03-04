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вторник, 05 марта 2019 07:25

Племянника Киселева судили за участие в войне на Донбассе

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Суд в Германии дал два года и три месяца тюрьмы 48-летнему россиянину Сергею Киселеву. Племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева, 64 года, судили за подготовку к участию в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Решение вынес Мюнхенский земельный суд 28 февраля. Поводом для открытия уголовного дела на мужчину стало интервью его дяди, которое он давал в 2016 году. В нем сказал, что его племянник воюет на Донбассе за боевиков.

Доказательствами в суде стали фото и видео с тренировочного лагеря боевиков вблизи российского Санкт-Петербурга. Киселев-младший на суде признался, что тренировался там стрелять.

За это преступление Уголовный кодекс Германии предусматривает наказание до шести лет заключения. Срок уменьшили, потому что племянник пропагандиста написал откровенное признание. Признал, что ездил на Донбасс, но отрицает свое участие в учениях боевиков.

Пока приговор не вступил в силу. У адвокатов Киселева есть 10 дней на его обжалование.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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