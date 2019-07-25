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пятница, 26 июля 2019 00:25

"Папа уверенно ответил, что Эмануэла "у Всевышнего". Откуда он знает?"

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Римлянка, тогда 15-летняя Эмануэла Орланди не вернулась домой после урока музыки в 1983-м. Дело об исчезновении не закрыто до сих пор. Весной в этом году родственники Орланди получили очередное анонимное сообщение. В нем шла речь, что тело Эмануэлы стоит искать в Ватикане, неподалеку от места, где жила исчезнувшая. Конкретно — в могилах немецких принцесс на Тевтонском кладбище.

Эксгумация 11 июля засвидетельствовала, что в могилах не было не только следов Эмануэлы, но и останков принцесс. Представители Ватикана выдвинули версию, что кости принцесс могли переместить куда-то во время строительных работ в 1960-1970 годах.

Исследователи изучают два набора человеческих костей, которые случайно обнаружили во время операции. Патологоанатомы обещают провести експресс-анализ ДНК как можно быстрее. Как правило, такой тест длится около месяца.

Эмануэла — четвертая из пяти детей в семействе Эрколе и Марии Орланди. Отец был наследственным служащим Ватикана, благодаря чему и он сам, и члены его семьи имели гражданство этой страны. По одним данным, Эрколе работал в Банке Ватикана, по другим — был распорядителем при папском дворе. Исчезновение девушки или возможное ее похищение и убийство связывают именно с этим фактом.

22 июня 1983 года Эмануэла после уроков в школе отправилась на занятие в консерваторию Виктории при Папском институте священной музыки. Там училась играть на фортепиано и флейте.

На занятие Эмануэла немного опоздала. После уроков позвонила старшей сестре Фредерике и рассказала, что какой-то мужчина предлагает ей торговать косметикой. Та посоветовала обсудить это предложение с родителями.

Домой девушка не вернулась.

Через несколько дней семье позвонил по телефону мужчина, который сообщил, что видел исчезнувшую в центре Рима. Та играет на флейте и продает косметику. Однако называет себя Барбарой. Рассказала, что убежала из дома, но должна вернуться на свадьбу старшей сестры.

Напасть на след девушки тогда не удалось.

Через месяц после исчезновения Эмануэлы Орланди с просьбой о помощи в поисках обратился Папа Римский Иван Павел II. Считал, что девочку похитили, и просил преступников освободить ее.

С Иваном Павлом II связана версия исчезновения, которая была особенно популярна в первые годы поисков.

13 мая 1981 года член турецкой националистической группировки "Серые волки" Мехмет Али Агджа совершил покушение на понтифика. Преступника схватили. Допускали, что дочь ватиканского служащего похитили, чтобы обменять на Али Агджу. Впоследствии он об этом писал в мемуарах. Правда, много фактов там были выдумкой.

Это касается и Эмануэлы Орланди — никаких реальных доказательств того, что ее исчезновение может быть связано с "Серыми волками" или другой группировкой, не нашли.

Есть версия, что исчезновение Эмануэлы связано с "грязными деньгами" Ватикана.

В 2011 году бывший член мафиозной группировки из Малианы — название римского района, Антонио Манчини предположил, что похищение Орланди было средством давления на Ватикан. Чтобы заставить вернуть большие суммы денег, которые они одолжили папскому банку. В 2012-м итальянская полиция открыла могилу босса мафии Энрико де Педиса и взяла образцы ДНК. Его бывшая любовница засвидетельствовала: де Педис как-то сознавался ей, что похитил Орланди. Однако доказательства получить не удалось. А любовница, к тому же, была наркоманкой с многолетним стажем.

Родные Эмануэлы проверяли большое количество версий и слухов. Старший брат Эмануэли Пьетро 36 лет не оставляет попыток найти ее. В 2013-м встретился с новоизбранным Папой Франциском, чтобы попросить благословения на поиски.

— Мне часто говорили: оставь. Наслаждайся жизнью, не думай об этом. Но я не могу. Пока не пойму, что с ней случилось, не успокоюсь, — говорит Пьетро. — Но Папа уверенно ответил, что Эмануэла "у Всевышнего". Это не дает мне покоя до сих пор. Откуда он знает?

Пьетро отказывают в повторной встрече с Папой. Ватикан не берет участия в расследовании — его проводит итальянская полиция.

Автор: Ольга ЖУКОВСЬКА
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