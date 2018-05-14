От новых санкций против Ирана выиграет Кремль

8 мая президент Соединенных Штатов Америки 71-летний Дональд Трамп объявил, что прекращает участие в ядерном соглашении между Ираном и международной коалицией. Его заключили 14 июля 2015-го представители Ирана, Германии и пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: США, России, Китая, Франции и Великобритании.

Переговоры о подписании соглашения длились 10 лет. Иран согласился допустить наблюдателей Международного агентства по атомной энергетике на свои предприятия по обогащению урана. В ответ международное сообщество обещало постепенно ослаблять санкции.

В 2003-м США обвинили Иран в разработке ядерного оружия и финансировании терроризма. Через два года Тегеран отказался принять условия Германии, Британии и Франции по ядерной энергетике. Запад усилил санкции, противостояние обострилось.

Трамп называет документ "катастрофическим" и "дефектным в своей сути". Соглашение предусматривало лишь временное урегулирование вопроса, говорит. Обещает внедрить против Ирана новые ограничения. Тегеран должен согласиться на переговоры.

— США никогда не придерживались взятых на себя обязательств, — говорит лидер Ирана 69-летний Хассан Рухани.

В иранском парламенте сжигают американский флаг.

Глава Белого дома стремится свергнуть иранское правительство, считают эксперты газеты "Вашингтон Пост".

— Трамп хочет удержать Иран на "скамье нарушителей". Не дать ему установить нормальные отношения с внешним миром, — говорит профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт, 62 года.

Президент США пытается запугать лидера КНДР Ким Чен Ына перед встречей, которая состоится 21 июня. Однако такая политика приведет к провалу переговоров, допускает профессор Вроцлавского университета Роберт Стефаницки. Отмечает, от роста цен на нефть и экономической войны на Западе выиграет Кремль.

Новые санкции против Ирана нанесут вред в первую очередь европейским компаниям, а для России будут выгодными, считает 68-летний Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции. Основные покупатели иранской нефти — Европа и Китай. Они также являются основными инвесторами страны. Если до ноября не свернут сотрудничество с Ираном, подпадут под американские санкции.

Европейские чиновники планируют встретиться с иранскими коллегами. Если Иран продлит сотрудничество с ЕС и азиатскими партнерами, это будет позитивный сценарий, отмечает Стефаницки. Однако страна может возобновить производство высокообогащенного урана. Это даст США и их союзнику Израилю повод для военного вмешательства.