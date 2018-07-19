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пятница, 20 июля 2018 06:45

"Огорчала мысль, что проведу две трети жизни на работе"

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"Сейчас не думаю о деньгах. Наверное, имею их больше, чем когда-либо. Я никому ничего не должен ни о чем не беспокоюсь. Из-за этого счастлив", — говорит бывший инженер 31-летний Крис Гарбор из британского Лондона. Три года назад продал недвижимость стоимостью 400 тыс. фунтов стерлингов — почти 14 млн грн. Переехал в лес в Уэльсе.

На 7,5 га земли построил имение — дом и мастерскую. Использовал экологически чистые материалы: дерево, глину, песок и солому. Оконные рамы взял из старого дома матери. Единственная синтетическая часть здания — крыша. Ее покрыл мхом. Питаются дом и мастерская от солнечных батарей.

Крис занялся строительством впервые. Потратил на него полтора года. Почти все работы выполнял сам.

"Близкие помогали мало. Семья подумала, что я сошел с ума. Но для меня это решение было правильным", — говорит мужчина. — У меня была нормальная жизнь. Взял под залог квартиру и дом. Имел машину, электричество, водоснабжение, интернет, счета и кредиты. Просыпался, шел на работу. Развлекался с друзьями на выходных. Но я не был счастлив. Не имел времени на действительно важные вещи.

Я неплохо зарабатывал. Но мысль, что проведу две трети жизни на работе, огорчала".

С домом нет проблем, кроме летучих мышей и грызунов. Он может простоять 20 лет. А если заботиться, то и дольше, говорит Крис. Планирует построить двухэтажное жилье с большой мастерской, где проведет остальную жизнь.

Незадолго до начала строительства Крис развелся с женой. В лесу познакомился с местной девушкой Дот.

"Я разглядела дом и поняла, что он волшебный. Жить так удивительно. Здесь всегда есть чем заняться", — говорит она. Посещает Криса трижды в неделю.

"Мне нужны были перемены, и я их сделал. Я не вернусь. Моя жизнь сейчас богаче. Я чувствую себя полноценно и счастливее, чем когда-либо", — говорит Крис.

Автор: Наталия ЛЕБЕДЕВА
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