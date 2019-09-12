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пятница, 13 сентября 2019 05:10

Не стало Роберта Франка

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9 сентября умер фотограф Роберт Франк. Ему было 94 года. Наиболее известен как фотограф, хотя также снимал документальные фильмы.

Важнейший задел Франка — фотокнига "Американцы", изданная в конце 1950-х.

Роберт Франк был родом из еврейской семьи. Его отец был немецким архитектором, мать — гражданкой Швейцарии. Его вместе с отцом и братом в 1935 году как еврея лишили немецкого гражданства. В 1945-м получил швейцарское.

Изучал искусство фотографии и графики. Во время войны ездил по миру, выполняя фотозаказы для прессы. В 1955 году получил стипендию Фонда Гуггенхайма, позволившую путешествовать по Америке.

— Я езжу по штатам. Почти год. 500 роликов пленки. Я захожу в почтовые отделения, магазины, на автобусные остановки. Ночую в дешевых отелях. В семь утра иду в ближайшее кафе. Работаю все время. Разговариваю мало. Стараюсь быть незаметным, — рассказывал о съемках. В американском Арканзасе Франка арестовали и допросили по подозрению в шпионаже, в другом штате шериф дал ему час, чтобы покинуть город. Сделал почти 28 тысяч снимков, 83 из которых вошли в книгу "Американцы". Ее считают одной из самых влиятельных и авторитетных фотографических книг XX века. Предисловие к американскому изданию написал поэт и писатель Джек Керуак, с которым фотограф познакомился во время странствий.

"Белое и черное — это краски фотографии. Для меня они символизируют надежду и отчаяние", — говорил Роберт Франк.

Автор: Ольга ЖУКОВСКАЯ
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