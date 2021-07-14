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четверг, 15 июля 2021 03:35

На Кубе прошли крупнейшие за 60 лет протесты

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Коммунистическая диктатура на Кубе жестко подавила протесты в воскресенье, 11 июля. На следующий день Гавану патрулировали военные, полицейские и дружинники. В стране отключили мобильный интернет.

Это были крупнейшие за последние 60 лет массовые выступления на острове. Люди вышли за экономического кризиса, усиленного пандемией. Не хватает продуктов, лекарств и вакцин. Недавно началась очередная волна пандемии. Куба - среди стран с наибольшим количеством новых случаев в Латинской Америке. Побила ежедневные рекорды смертности.

Из-за отсутствия туристов многие люди потеряли заработок. Растет инфляция. Часто отключают электричество.

Участники координировали свои действия через соцсети под хэштегом #SOSCuba. Просили о международной помощи.

Автор: Игорь ТЫМОЦЬ
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Дата
15
июля

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