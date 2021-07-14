На Кубе прошли крупнейшие за 60 лет протесты

Коммунистическая диктатура на Кубе жестко подавила протесты в воскресенье, 11 июля. На следующий день Гавану патрулировали военные, полицейские и дружинники. В стране отключили мобильный интернет.

Это были крупнейшие за последние 60 лет массовые выступления на острове. Люди вышли за экономического кризиса, усиленного пандемией. Не хватает продуктов, лекарств и вакцин. Недавно началась очередная волна пандемии. Куба - среди стран с наибольшим количеством новых случаев в Латинской Америке. Побила ежедневные рекорды смертности.

Из-за отсутствия туристов многие люди потеряли заработок. Растет инфляция. Часто отключают электричество.

Участники координировали свои действия через соцсети под хэштегом #SOSCuba. Просили о международной помощи.