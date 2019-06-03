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вторник, 04 июня 2019 00:35

На Дунае затонуло судно с пассажирами

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29 мая в венгерском Будапеште на реке Дунай затонул прогулочный катер "Русалка". На борту были 35 человек - 33 туриста из Южной Кореи в возрасте от 6 до 70 лет и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти. 21 человек считается пропавшим без вести.

Катер стоял на якоре напротив здания венгерского парламента, в него врезалось судно "Викинг Сигин". От удара "Русалка" перевернулась.

- Корабль перевернулся за секунды, когда на нас налетело другое судно. Всех, кто был на палубе, выбросило в холодную воду, - говорит 32-летняя Юн. - А те, кто находился в кабине под палубой, наверное, не смогли убежать.

Уровень Дуная поднялся из-за дождей, которые продолжаются с начала мая. Это привело к усилению течения на реке. Спасательную операцию в течение суток проводили 200 дайверов и медицинские работники. Температура воды не превышала +10°C.

Капитана круизного теплохода, который столкнулся с прогулочным катером, арестовали на месяц. Им средства массовой информации называют 64-летнего Юрия Ц. из Одессы. Уголовное дело открыли о халатности во время движения на воде, что привело к массовым жертвам. Обнаружили доказательства, указывающие на личную ответственность капитана. Он отрицает вину и не считает, что нарушил правила.

Катер "Русалка" построили 70 лет назад в Херсоне. Моторное пассажирское судно рассчитано на 45 пассажиров.

Автор: Наталия Печиборщ
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