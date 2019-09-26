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пятница, 27 сентября 2019 05:20

Мужчину оштрафовали за подметание улиц

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В Италии разрешили не платить штраф 29-летнему мигранту из Нигерии за то, что подметал улицы без разрешения. Мужчина должен был оплатить 350 евро - 9,3 тыс. грн.

- Я не хотел попрошайничать, - говорит Мандей. — Решил заниматься чем-то полезным. Мне хочется быть частью общества.

Мандей подметал пригород Венеции. На листке бумаги написал, что будет благодарен за любое пожертвование за свой труд. Жители и туристы дали ему чуть больше 50 евро за день.

Убирать улицы без разрешения запрещено, пояснили полицейские. Выписали мужчине штраф. После этого в отделение начали поступать жалобы. Люди в социальных сетях собрали деньги для нигерийца.

— Этот человек убрал все окурки под нашими окнами, — говорит местный Маттео Д'Анжело. — Наша соседка выносит объедки котам. Там все время крысы. Коммунальные службы отказывались бесплатно убирать. Мандей вычистил это свинство. Он несколько раз убирал у нас под домом. Никогда не мог подумать, что это запрещено. Все собранные деньги передам ему. Сейчас договорился о работе для него на одной из заправок.

В участке мужчине разрешили не платить штраф. Сказали, что его выписали неопытные полицейские. Мандею разрешили дальше убирать за пожертвования.

Автор: Оксана СНИГУР
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